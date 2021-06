Erneut zahlreiche Raser von der Polizei aus dem Verkehr gezogen

Der Kampf gegen die illegale Raser- und Tuningszene wurde auch am Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Linz von Kräften der Landesverkehrsabteilung OÖ und des Stadtpolizeikommandos Linz mit einer gemeinsamen Schwerpunktaktion fortgesetzt.

Bei knapp 50 Kontrollen wurden an vier Fahrzeugen so schwere Mängel festgestellt, dass wegen Gefahr in Verzug die Kennzeichen noch an Ort und Stelle abgenommen wurden.

55 Anzeigen wegen technischer Mängel

Insgesamt wurden wegen technischer Mängel an Fahrzeugen 55 Anzeigen erstattet. Bei gleichzeitig durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen wurden 318 Lenker wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt.

Die Spitzenwerte lagen bei 113 km/h im Bereich des Ortsgebietes und 161 km/h im Bereich einer 70 km/h Beschränkung im Gemeindegebiet von Linz.

„Die Ergebnisse unserer laufenden Schwerpunktkontrollen zeigen uns wie richtig und notwendig diese Arbeit ist. Es gibt keine Entschuldigung dafür seine Mitbürger in Gefahr zu bringen“, betonte der zuständige Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner.