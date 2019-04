Erneute Glücksspiel-Razzia

WIEN/LINZ — Die Finanzpolizei hat erneut Glücksspiel-Razzien in 14 Lokalen in OÖ, Salzburg, Wien und dem Burgenland durchgeführt — 100 illegale Glücksspielgeräte konnten dabei sichergestellt werden, berichtete Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ).

„Der Glücksspiel-Mafia muss klar sein, dass wir in diesem Kampf nicht klein beigeben werden und erst zufrieden sind, wenn auch der letzte illegale Glücksspiel-Automat beschlagnahmt ist“, betonte er. Man wolle durch die Razzien zeigen, dass sich illegales Glücksspiel nicht lohnt.

Erneut Geräte aufgestellt

Wie dreist die Betreiber sind, zeige allein die Tatsache, dass teils auch jene Lokale, die bei einer Razzia vor zwei Wochen besucht wurden, bereits wieder mit neuen Geräten nachgerüstet waren. Auch andere Erlebnisse ließen die Einsatzkräfte nicht schlecht staunen: In Wien-Ottakring war in einem bereits behördlich geschlossenen Lokal der Stromzähler abmontiert, doch der Strom wurde illegal angezapft damit der Betrieb weitergehen konnte.

In einem Meidlinger Lokal fanden die Kontrolleure einen Laptop, der Aufzeichnungen über die Einnahmen der vergangenen Tage enthielt. Von 1. bis 11. April 2019 wurden 63.000 Euro in vier Automaten eingeworfen, als Nettogewinn konnte die Glücksspiel-Mafia mehr als 18.000 Euro verbuchen. Auch dieses Lokal war bereits zweimal behördlich geschlossen und versiegelt worden. Vor wenigen Tagen hatte sich ein Familienvater bei der Finanzpolizei gemeldet, da seine Söhne (13 und 16 Jahre) 2000 Euro aus der Familienkassa dort verspielt hatten.

In OÖ wurden 34 Automaten beschlagnahmt — alle in Linz. In einem Betrieb wurden am 1. April sieben Geräte konfisziert und bereits am nächsten Tag wieder neue Automaten angeliefert. Dabei wurden die Betreiber allerdings von der Finanzpolizei beobachtet.