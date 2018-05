Ernö Rácz u. Veronika Trisko: Viaggio nel Tempo (Gramola)

Der Solokontrabassist beim NÖ. Tonkünstlerorchester Ernö Rácz und die Pianistin Veronika Trisko haben eine CD von Seltenheitswert eingespielt. Die „Zeitreise“ unternahmen die Interpreten freilich nicht ohne Mithilfe von Arrangements neben den Originalwerken vom Barock bis in die Gegenwart und widmeten sich dabei ausdrucksvollen kantablen Sätzen ebenso wie virtuosen Kunststücken. Zu Beginn sind der Engländer Henry Eccles und der berühmte Zeitgenosse J. S. Bach zu hören, mit Bearbeitungen unterschiedlicher Art, die aber dem Kontrabass dankbare Aufgaben zuweisen. Kontrabass-Soli aus Haydn-Sinfonien sind eine echte Überraschung. Interessant an der Einspielung ist, dass die Sinfonien dankbare Solostellen für den Kontrabass enthalten und diesen vor technisch immens anspruchsvollen Aufgaben stellen. Ernö Rácz meistert sie fantastisch. Glücklich wird man auch darüber, dass eines der bekanntesten Klavierstücke von Frédéric Chopin auf dem Kontrabass nichts von seiner sehnsuchtsvollen Melodik einbüßt. Kurze Stücke für Bass und Klavier erinnern an Serge Koussevitzky, einen prominenten Kontrabassisten des frühen 20. Jahrhunderts und führen weiter zu Zeitgenössischem von Lajos Montag, Astor Piazzolla und György Kurtág. Vielleicht dient die CD als Anregung für Komponisten, die solistischen Fähigkeiten des Kontrabasses schöpferisch mehr zu bedenken.

G. Sz.