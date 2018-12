„Ernüchterndes“ Ergebnis bei Schwerpunktkontrollen der Polizei

LINZ – „Ernüchternd“ dürften die Verkehrskontrollen der oö. Polizei in der Nacht auf Samstag für so manchen Fahrer gewesen sein. Die Beamten erwischten insgesamt 74 Lenker unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, 13 hatten zudem keinen Führerschein. Die Beamten verfassten 187 Verkehrsanzeigen und kassierten 235 Organstrafverfügungen. Zudem stellten sie eine Anlage sicher, die als Laserblocker und Radarwarner einsetzbar war.

Obwohl in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder auf die Schwerpunktaktionen an den Advent- wochenenden hingewiesen worden war, zeigten sich zahlreiche Lenker schlicht und einfach unbelehrbar. Konkret wurden 46 Personen mit einer Alkoholisierung von mehr als 0,8 Promille am Steuer erwischt. Bei 22 Lenkern lag die Alkoholisierung zwischen 0,5 und 0,8 Promille. Weitere sechs Lenker standen unter dem Einfluss von Suchtgift. In einem Fall wurden bei einer 20-Jährigen 14 Klemmsäckchen mit Crystal Meth sichergestellt.