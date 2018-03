Ernüchterung beim LASK: „Ärmel hochkrempeln“

Von Roland Korntner

Mit einem 0:2 (0:1) gegen Sturm Graz durch Tore von Maresic (40.) und Zulj (57.) kassierte der LASK am Samstag die zweite Niederlage in Folge und die dritte Heimpleite in dieser Saison. Trainer Oliver Glasner wirkte danach ein wenig ernüchtert: „Vielleicht waren auch meine Erwartungen zu hoch, jetzt sind wir wieder geerdet“, so der Coach, der in seiner Analyse von „zu viel Alibi-spiel“ sprach und eine lange Mängelliste anführte.

Das allgemeine Auftreten: „Wir haben sehr unsicher gewirkt, viele einfache Fehler gemacht“, so Glasner.

Die Defensive: „Wir waren im Zweikampfverhalten ungeschickt, müssen mehr Laufstärke und mehr Aggressivität zeigen, auch mehr zweite Bälle gewinnen.“

Die Offensive: „Wir haben viel zu viel in die Breite gespielt, konnten uns vorne nicht durchsetzen und haben auch die Standards schlecht geschossen.“

Sein Fazit: „Wir stehen immer noch auf einem guten fünften Platz.“ Aber: „Es ist wichtig, dass wir gemeinsam die Ärmel hochkrempeln. Wir müssen viel geschlossener auftreten, uns gegenseitig in allen Bereichen mehr helfen, uns auf unsere Tugenden besinnen“, erklärte Glasner. Am Besten schon am Samstag in Wolfsberg.