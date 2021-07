Eröffnet mit klingendem Knalleffekt

Mit einem vielfältigen Programm machen die Salzkammergut Festwochen Gmunden wieder zum Zentrum für Kunst und Kultur. Vor dem Eröffnungskonzert im Toscana Congress Saal verliehen der künstlerische Geschäftsführer Christian Hieke und die kaufmännische Leiterin Johanna Mitterbauer ihrer Freude darüber Ausdruck, dass Kultur endlich wieder geschehen kann.

Theaterdramaturg Hermann Beil (Jg. 1941) wurde mit einem Kunstwerk von Xenia Hausner geehrt und las als Dank das Gedicht „Weltenstück“ von Thomas Bernhard.

Mit gewohnt launigen, aber auch ernsten Worten eröffnete Landeshauptmann a. D. Josef Pühringer in Vertretung von Landeshauptmann Thomas Stelzer die Festwochen: „Kunst und Kultur ist uns abgegangen. Wir brauchen die Kunst, aber die Künstler brauchen uns!“

Mit klingendem Knalleffekt stiegen das Wiener KammerOrchester & The Wave Quartet mit Chefdirigent Joji Hattori in „Music of Training and rest“ von Toru Takemitsu (1930-1996) ein.

Der japanische Komponist zeigt neben seinen Orchester- und Kammermusikwerken einen Hang zu populären Musikformen und hegt eine Sympathie für breit angelegten Geschmack auch in seiner Filmmusik. Es folgte Astor Piazzollas (1921-1992) „Aconcagua“, mitreißende Rhythmen wechselten mit ruhig angelegtem Spiel der großartig agierenden Marimbanisten ab und gipfelten in einem pulsierenden Schlussrondo.

Nach der Pause ein willkommener Ohrwurm, die „Carmen-Suite für Streichorchester und Schlaginstrumente“, bekannte Melodien von Bizet und neu komponierte Zwischenspiele von Rodion Shchedrin (*1932). Großer Beifall für Dirigent und Musiker.