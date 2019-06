Meinung von Manfred Maurer Erpressung ist in

Machen wir uns nichts vor: Ganz ohne eine Prise Erpressung kommt Politik nie aus. Wo unterschiedliche Interessen im Widerstreit stehen, gibt es Versuche, das Gegenüber durch Androhen von Nachteilen zu Wohlverhalten zu bewegen.

Das nennt man nicht immer Erpressung, aber in Verhandlungen läuft es oft darauf hinaus, insbesondere, wenn Machtverhältnisse unausgewogen sind.

Neu ist aber, wie offen und ungeniert Erpressung als politisches Werkzeug eingesetzt wird. Ein Donald Trump fackelt nicht lange: Wenn Mexiko die Migrationsroute Richtung USA nicht sperrt, wenn Unternehmen mit Huawei kooperieren oder eine Gaspipeline von Russland nach Europa bauen, setzt es US-Sanktionen.

Trumps best friend in Europa, Boris Johnson, versucht es ebenfalls: Noch bevor feststeht, ob er überhaupt etwas zu sagen haben wird, macht er eine erpresserische Ansage: Bessere Brexit-Bedingungen oder die EU-Austrittsrechnung wird nicht bezahlt!

„Die Welt bewegt sich wieder mehr in Richtung Recht des Stärkeren.“

Trump ist mit seiner Erpressertour nicht ganz unerfolgreich. Mexiko und viele (nur scheinbar?) mächtige Konzerne sind eingeknickt.

Was das für die internationalen Beziehungen bedeutet, steht auf einem anderen Blatt. Die Welt bewegt sich wieder mehr in Richtung Recht des Stärkeren. Die EU wird sich anpassen und Boris notfalls zeigen müssen, wer am längeren Hebel sitzt.