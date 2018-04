Erst die EM-Quali, dann die Schule

Von Tobias Hörtenhuber

Anders als ihre Kollegen konnte Cornelia Pammer im März nur zwei Wochen im Trainingslager in der Sierra Nevada (ESP) verbringen — die Abschlussprüfung in der Handelsschule Linz naht. Schule und Sport unter einen Hut zu bringen, das wird die große Kunst in diesem Jahr für die 17-jährige Leondingerin werden.

Sportlich steht schon am Wochenende beim Meeting in Eindhoven einiges auf dem Spiel. Dort jagt Pammer über 200 m Lagen und 200 m Kraul das Limit für die EM Anfang August im schottischen Glasgow. Die zweite Chance bietet sich dann eine Woche später in Graz. „An einem der beiden Termine wird es klappen“, ist die ehrgeizige Schülerin zuversichtlich. „Die Form passt.“ Wenige Wochen nach hoffentlich erfolgreicher EM-Qualifikation, muss sie bei der Abschlussprüfung in der HASCH ihr Wissen unter Beweis stellen.

Und dann stehen im Oktober auch noch die Youth Olympic Games auf dem Programm. „Da würde ich auch gern hinfahren“, schmunzelte Pammer.