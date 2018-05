Am Freitag übergibt Christoph Leitl die WKO-Spitze an Harald Mahrer: In seinem letzten Interview als Wirtschaftskammerpräsident gibt Leitl persönliche Einblicke in Sachen Loslassen und Neubeginn

Mit dem scheidenden WKO-Präsidenten Christoph Leitl sprach Christian Haubner

Am Freitag verlässt Christoph Leitl nach 18 Jahren die Spitze der Wirtschaftskammer Österreich und übergibt diese Funktion an Harald Mahrer. Dem VOLKSBLATT hat er im letzten Interview als WKO-Chef sehr persönliche Einblicke gewährt. Pension ist seine Sache nicht, stellte der 69-Jährige dabei klar: Er wird sich nun voll auf seine Funktion als Chef der europäischen Kammerorganisation Eurochambres verlegen.

VOLKSBLATT: 15 Jahre Unternehmer, 15 Jahre oö. Landespolitik, 18 Jahre WKO-Präsident. Sind Sie jemand, der Herausforderungen aktiv sucht?

LEITL: Ja. Nur an Herausforderungen kann man wachsen. Erst die Herausforderungen machen das Leben spannend und fordern die ganze Kreativität und führen zu Gestalten. Und Gestalten ist für mich mit Freude verbunden.

Wie fordernd sind mehr als drei Jahrzehnte in der Spitzenpolitik?

Sie sind zeitlich sehr fordernd. Sie sind unheimlich fordernd in Bezug auf Abwechslungsreichtum, weil immer unterschiedliche Problemstellungen kommen. Aber das, was man mit Freude macht, empfindet man nie als Belastung, sondern immer als Bereicherung.

Muss man für eine erfolgreiche politische Karriere in anderen Bereichen Abstriche machen?

Ja natürlich. Irgendwo fehlt die Zeit. Ich weiß, dass ich auf manche familiäre Begegnung oder auf manchen Angel-Termin mit Freunden verzichten muss. Aber ich glaube, dass ich sowohl das Leben mit meiner Familie als auch die Pflege meiner Freundschaften so gestalte, dass zwar weniger Zeit ist, aber diese Zeit mit intensiverem Erleben verbunden ist.

Kann es an der Spitze auch einsam werden?

Einsam habe ich mich nie gefühlt.

Wie schützt man sich in einflussreichen Positionen vor falschen Freunden?

Das ist in der Tat eine gewisse Gefahr. Man schützt sich am besten, indem man sagt: Unter Freunden muss man offen und daher auch kritisch reden. Nur Feinde schmieren dir Honig ums Maul. Wenn nicht auch kritische Bemerkungen kommen, dann werde ich ein bisschen skeptisch.

Kann Politik manchmal auch zu einer Sucht werden?

Ja, wenn man auf der einen Seite gern bei den Leuten ist und auf der anderen Seite auch gern gestaltet und die große Bandbreite an Möglichkeiten hat, dann kann das schon zu einer Leidenschaft werden.

Politik ist die Kunst, Kompromisse zu finden. Ist das nicht mitunter zermürbend?

Natürlich. Aber es gibt keine Alternative dazu. Das ganze Leben besteht aus Kompromissen. Mit Kompromisslosigkeit erzielt man nie Erfolge und hat man nie ein erfülltes Leben.

Wie schwierig ist das Loslassen?

Es ist immer schwierig, dort loszulassen, wo man mit jeder Faser seines Herzens dabei war. Aber ich trete die neue Aufgabe Europa an. Die Vorfreude darauf macht mir das Loslösen wesentlich leichter.

Neue Köpfe an der Spitze der Sozialpartner und an der Regierungsspitze: Ist das nun ein umfassender Neuanfang?

Ja, das sehe ich so. Ich sehe Sebastian Kurz und sein Team als wirkliche Erneuerungsansage für Österreich. Und ich sehe auch den Generationswechsel in der Sozialpartnerschaft als Möglichkeit, neue Felder wie die Digitalisierung noch viel stärker in die Arbeit miteinzubeziehen.

Sie gelten als ausdauernder, zäher Verhandler, der wenig Schlaf braucht. Wie wichtig ist körperliche Fitness in der Politik?

Wenn das heißt, täglich Sport zu betreiben, dann bin ich ein Gegenbeispiel. Denn vor sechs Uhr aufzustehen und nach Mitternacht ins Bett zu gehen lässt keine Zeit für Sport. Aber die Gartenarbeit in Neumarkt ist für mich ein sinnvoller Ausgleich. Und im Übrigen muss man ein bisschen diszipliniert leben.

Waren Sie vor großen Auftritten auch einmal angespannt oder nervös?

Konzentriert war ich. Nicht angespannt und nervös, sondern konzentriert darauf, was an möglichen Fragen kommen könnte und darauf, was man selbst an Botschaften rüberbringen möchte.

Wie gehen Sie mit Anfeindungen und Kritik in der Politik um?

Wenn Kritik konstruktiv ist, freue ich mich darüber. Ansonsten habe ich persönliche Anfeindungen nur selten erlebt. Ich gebe aber zu, dass ich die so genannten sozialen Medien oder Foren, in denen man unter dem Deckmantel der Anonymität Aggression rauslässt, nicht nutze.

Halten Sie die Sozialpartnerschaft für unverzichtbar? Ist sie noch zeitgemäß?

Ja, wenn sie die neuen Herausforderungen aufgreift und zu deren Lösung beiträgt.

Was zählen Sie zu Ihren größten Erfolgen?

Sachlich könnte ich da vieles aufzählen, etwa die Steigerung von 300.000 auf über 500.000 Mitglieder, von 12.000 auf 60.000 Exporteure. Was besonders zählt und emotional stolz macht: Wenn unsere jungen Talente bei Berufswelt- oder Europameisterschaften mit tollen Erfolgen heimkommen, dann bewegt mich das sehr stark. Generell passiert in der Wirtschaftskammer so viel Wertvolles: in der Außenwirtschaftsorganisation, in den Wifis oder den Betriebsgründungszentren. Dass die Wirtschaftskammer als größtes Dienstleistungsunternehmen des Landes unverzichtbar ist, davon bin ich überzeugt.

Hat es auch Enttäuschungen gegeben?

Natürlich. Etwa der erste Entwurf der vergangenen Steuerreform. Mag sein, dass die Enttäuschung auch mit den handelnden Personen verknüpft war.

Was wünschen Sie Harald Mahrer, Ihrem Nachfolger an der Wirtschaftskammer-Spitze?

Viel Glück! Denn Talent hat er, Begabungen und Fähigkeiten ebenso.

Sie sind Präsident der europäischen Kammerorganisation Eurochambres. So etwas wie Pension ist Ihre Sache ganz offenbar nicht, oder doch?

Ein Unternehmer geht nie in Pension. Ein Unternehmer wechselt Aktivitätsfelder. Und ich habe jetzt eine neue Aktivität. Ich habe das Unternehmen in der schwierigsten Zeit geführt, ich habe im Land OÖ in der kritischsten Zeit meinen Beitrag leisten dürfen, ich habe in der Bundeskammer übernommen, als es am problematischsten war. Und ich sehe heute Europa in einer sehr kritischen Situation, in der es auch darauf ankommt, dass die Wirtschaft ihren Input für die Politik gibt.

Gibt es für Europa Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken?

Kritische Situationen muss man darstellen, um Dinge nicht schönzureden. Man muss aber auch Lösungen aufzeigen. Ich habe etwa zum Begriff „absandeln“ auch den Begriff „aufgeigen“ gegeben. Das heißt, man kann immer wieder neu beginnen, wenn man zurückfällt. Und ich möchte all jene ermutigen, die bereit sind, mit Optimismus vorwärts zu gehen.