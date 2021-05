Erste Gespräche mit Rieds Retter über Verlängerung

„Ich habe die totale Erleichterung verspürt, es ist eine große Last abgefallen.“ So beschrieb Andreas Heraf im Gespräch mit dem VOLKSBLATT den Moment nach dem Schlusspfiff, nach dem 0:0 gegen die Admira, mit dem die SV Guntamatic Ried endgültig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga fixiert hatte.

Dabei dachte der Coach, der auch nach acht Spielen ungeschlagen ist, längst nicht nur an sich: „Es ist um viel gegangen, um den ganzen Verein, um Arbeitsplätze, um Existenzen. Der Klassenerhalt ist auch wichtig für die Fans und die ganze Region“, strich Heraf hervor.

Waren die Innviertler bei seinem Amtsantritt in der Krise, haben sie nun sogar noch eine kleine Chance auf die Teilnahme am Europacup-Play-off. Dafür müsste man in den letzten beiden Runden Hartberg oder die Austria überholt werden: „Ein Zuckerl, das wir mitnehmen, wenn es sich ergibt.“

Realistischer ist bei vier Punkten Rückstand freilich der Weiterverbleib Herafs in Ried, am Mittwoch gab es das erste Gespräch. „Wir haben über den Kader und das Trainerteam gesprochen“, so der 53-Jährige.

Morgen steigt das nächste Meeting, die Vorzeichen für eine Verlängerung stehen gut: „Man weiß, dass ich bleiben möchte und dass der Verein weiter mit mir zusammenarbeiten möchte. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das zu Papier bringen“, erklärte Heraf.

Gründe für Trendwende

Er ortet übrigens zwei Hauptgründe für die Trendwende:

Die grundlegende taktische Änderung hin zu einer kompakten Defensive, die die Mannschaft zudem „schnell umgesetzt und sehr diszipliniert durchgezogen hat“. Der große Kader: „Es war fast das schwierigste das zu handhaben und immer neun Spieler auf die Tribüne zu setzen.“ Aber dadurch (und durch die Rotation) wurden auch „Konkurrenzkampf und Stimmung hochgehalten“.

Von Roland Korntner