Erste Hilfe bei Koch-Hoppalas

Wenn wir unter Zeitdruck stehen, Gäste zum Essen eingeladen haben oder den Schatz mit einem extravaganten Gericht überraschen wollen, passiert es meist: „Shit“ und darauf folgt der Satz: „Es ist nichts geworden“.

Dann kauen wir uns tief enttäuscht und beschämt durch zähe, lederartige Fleischstücke, überwürztes Gemüse und einen trockenen Kuchen. Da ist es nur allzu beruhigend, dass es den Profis am Herd oft nicht anders ergeht, ansonsten würde ein solches Sammelsurium an Kochfiaskos wohl kaum entstehen.

Haubenkoch, Kochlehrer, Seminarleiter und Autor Peter Kirischitz verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz, den er mit den Leserinnen und Lesern seines neuen Buches „Shit happens“ teilt.

„Es gibt eben sehr viele Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob eine Mahlzeit zu einem echten kulinarischen Hochgenuss oder einem peinlichen Flop gerät. Aber gerade diese wichtigen Tipps und Tricks stehen meist in keinem Rezept. Deshalb war es mir ein Anliegen, möglichst viele kleine Geheimnisse aus der Profiküche einem breiten Publikum zugänglich zu machen“, erklärt Kirischitz.

Rezepte mit Gelinggarantie

Bei den Basics angefangen, über Salate, Suppen, Frittiertes, Gebratenes oder Vegetarisches über Knödel, Nockerl und Pasta bis hin zu Saucen, Teigen und Glasuren ist so ziemlich jedes Kochmetier im Buch abgedeckt.

Bei den zahlreichen Rezepten hat Kirischitz die häufigsten Fehler (Shits) und wie man sie vermeidet (So!) in die Rezepte eingeflochten, was ein gutes Gelingen der Gerichte garantieren soll.

So soll man für einen besonders schmackhaften Schweinsbraten das rohe Fleisch mit Salz, Kümmel und gepressten Knoblauch massieren, in Frischhaltefolie wickeln und kühl über Nacht durchziehen lassen. Um matschige Knödel zu vermeiden, sei die richtige Kochtemperatur entscheidend, weder wallend kochen noch zugedeckt und wenn sich der Strudelteig nur schwer ausziehen lässt, wirken laut Profi 5 Minuten Ruhezeit und etwas Öl zum Bestreichen wahre Wunder.

Aber nicht nur zu den verschiedenen Rezepten werden hilfreiche Tipps gegeben, auch Themen wie richtiges Einfrieren bzw. Auftauen von Speisen, die Wichtigkeit von scharfen Messern und praktischen Werkzeugen sowie das Umrechnen von Mengen finden im Buch Platz. So ist das Buch „Shit happens“ als wahrer Küchenhelfer, wenn nicht sogar als Standardwerk für jede Küche absolut zu empfehlen.

Rezept: Grießnockerl

Zutaten für ca. 10 Nockerl:

50 g Butter, Muskatnuss gerieben,

Salz, 120 g Grieß, 1 Ei

Vorbereitung:

Butter rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie leichter flaumig gerührt werden kann. Damit die Nockerl nicht am Schneidebrett oder am Teller festkleben, überziehe den Nockerllandeplatz mit Frischhaltefolie.

Zubereitung:

Butter, Salz und Muskatnuss mit dem Schneebesen flaumig rühren — du kannst natürlich dafür auch den Mixer verwenden, wenn es dich nicht stört, dass die Butter unkontrolliert in der Schüssel umherspritzt. Grieß nach und nach einrühren.

SHIT — Die Butter lässt sich mit Ei und Grieß zu keiner homogenen Grießnockerlmasse verrühren.

SO! In den meisten Kochbüchern steht: „Du sollst das Ei in die handwarme Butter einrühren.“ Mach es anders: Nachdem du die Butter mit Salz und Muskatnuss flaumig gerührt hast, arbeite zunächst den Grieß ein und erst dann das Ei, bis eine homogene Masse entstanden ist. Du wirst sehen — es geht viel leichter und hat denselben Effekt.

Ei mit der Grießmasse verrühren, bis eine homogene Masse entsteht. Grießmasse mit Frischhaltefolie abdecken und ca. 30 Minuten im Kühlschrank rasten lassen.

SHIT — Die Grießnockerl zerfallen beim Kochen oder gehen nicht auf. SO! Du musst den Grieß etwas aufquellen lassen. Decke dazu die Grießmasse ab und stelle sie in den Kühlschrank.

Ausreichend Wasser mit Salz in einem Topf zum Kochen bringen. Mit zwei Esslöffeln, die laufend in das kochende Wasser getaucht werden, Nockerl formen und auf das mit Frischhaltefolie überzogene Brett oder den Teller legen. Geformte Nockerl noch einmal ca. 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

SHIT — Die Grießnockerl behalten nicht ihre Form. SO! Gib auch die Nockerl kurz in den Kühlschrank. So behalten sie beim Einlegen in das kochende Wasser die Form und der Grieß hat noch etwas Zeit zum Aufquellen.

Salzwasser erneut aufkochen. Die Grießnockerl einlegen und 10 Minuten ohne Deckel kochen lassen. Dann 250 ml kaltes Wasser hinzugießen und die Nockerl zugedeckt noch einmal auf der ausgeschalteten Herdplatte mit der Resthitze 10 Minuten ziehen lassen.

SHIT — Die Grießnockerl gehen nicht gut auf und haben einen harten Kern. SO! Entscheidend ist die Kochtechnik: Nachdem die Nockerl 10 Minuten leicht wallend gekocht haben, kühle die Kochflüssigkeit mit kaltem Wasser ab. Lasse die Nockerl weitere 10 Minuten leicht ziehen, so gehen sie besonders schön auf. Auch wenn es ein fachlicher Schönheitsfehler ist: Manche Menschen mögen die kernige Konsistenz in der Mitte der Grießnockerl. Mir soll es recht sein: Lasse in diesem Fall einfach die Nockerl 20 Minuten durchgehend im leicht wallenden Wasser kochen.

Fertige Nockerl mit einem Gitterlöffel herausnehmen.

SHIT — Ich bekomme die Grießnockerl trotz Gitterlöffel nicht unfallfallfrei in die Suppe. SO! Wenn du einen hohen Suppentopf verwendest, wird dir beim Herausheben der Nockerl der Topfrand im Weg sein. Wenn du aus einem solchen Topf alle Nockerl unverletzt in die Suppentasse bekommst, kannst du damit ohne weiteres im Zirkus auftreten.