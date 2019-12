Erste-Hilfe-Tipps zu Silvester

Bei Verbrennungen: Raketen und Knaller können bei falscher Handhabung brandgefährlich werden. „Kühlen Sie die Wunde sofort mit handwarmen Wasser – höchstens jedoch 10 Minuten“, sagt OÖRK-Präsident Walter Aichinger. Ist der verletzten Person kalt, stoppen Sie umgehend die Kühlung. Danach die Wunde mit einer keimfreien Wundauflage bedecken und diese mit einem lockern Verband verbinden. Bei großflächigen Verbrennungen den Notruf 144 wählen. In diesem Fall die Wunde nicht kühlen – sonst besteht Unterkühlungsgefahr.

Bei Augenverletzungen: Feuerwerke können schnell ins Auge gehen. „Entfernen Sie größere Fremdkörper auf keinen Fall selbst. Wählen Sie umgehend den Notruf“, erklärt der OÖ. Rotkreuz-Präsident. Kleinere Partikel vorsichtig mit einem sauberen Taschentuch oder Wattestäbchen abtupfen.

Bei abgetrennten Fingern: Ein Fall für die Rettung sind abgetrennte Finger. Bis zum Eintreffen der Sanitäter die Blutung mit einem Druckverband stoppen und die Wunde versorgen. Abgetrennte Körperteile sind wie jede andere Wunde zu behandeln. „Wickeln Sie den abgetrennten Finger in keimfreies Verbandsmaterial und geben Sie ihn dann in ein Plastiksackerl“, ergänzt Aichinger. Gut geeignet sind das Dreiecktuch oder die Rettungsdecke aus dem Verbandskasten – im Notfall geht auch ein frisch gewaschenes Stofftaschentuch. Hände weg von Eis und Wasser – mit beidem sollten abgetrennte Gliedmaßen nicht in Berührung kommen.

Bei einem Knalltrauma: Hört man nach dem Feuerwerk plötzlich schlechter und hat Schmerzen im Ohr, können das Anzeichen für ein Knalltrauma sein. In diesem Fall ins Ruhige gehen und einen Arzt aufsuchen.