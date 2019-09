Erste Kinder-Reha in OÖ eröffnet

110 Mitarbeiter in Rohrbach-Berg für 77 junge Patienten

Das erste Kinder-Reha-Zentrum in Oberösterreich wurde am Mittwoch in Rohrbach-Berg offiziell eröffnet. Um 23 Mio. Euro wurde auf 5500 m² ein „kokon“ errichtet, der 77 Patienten und 67 Begleitpersonen Platz bietet. Kinder und Jugendliche mit Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden dort therapiert. Zudem wird auch psychosoziale und mobilisierende Rehabilitation angeboten.

Im Juli 2014 hatten sich die Sozialversicherungen und die Länder auf den gemeinsamen Ausbau der Reha für schwerkranke Kinder geeinigt. Der Böhmerwald als Naherholungsgebiet sowie die Nähe zum Klinikum Rohrbach haben für die Mühlviertler Gemeinde gesprochen. „Lange haben wir gemeinsam daran gearbeitet, dass Kinder und Jugendliche samt ihren Familien, die schon einen langen Leidensweg hinter sich haben, hochprofessionelle Hilfe in Form einer spezialisierten Reha in der Nähe ihres Zuhauses bekommen“, freut sich LH Thomas Stelzer über die Realisierung. „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und brauchen fürs Gesundwerden andere Rahmenbedingungen, mit ,kokon’ profitiert aber auch die ganze Region“, betont Gesundheitslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander.

„,Kokon’ ist das einzige Haus in Österreich, das nicht räumlich an eine Reha für Erwachsene gekoppelt ist“, erklärte Geschäftsführer Claus Brunner. „Eine mehrwöchige stationäre Reha ermögliche einen umfassenden Blick auf die gesundheitliche Gesamtsituation“, so die ärztliche Direktorin Evelyn Lechner.

110 Mitarbeiter kümmern sich um die Betreuung. Die hospitals Projektentwicklungsges. m.b. H., die HCC Health Care Company und die OÖ Gesundheitsholding sind Träger der neuen Einrichtung.