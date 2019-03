Erste Matchbälle für Marcel Hirscher

19 Kristallkugeln hat Marcel Hirscher in seiner unfassbaren Karriere schon erobert, die 20. liegt zum Abholen bereit. Bei den beiden Technikrennen am Wochenende in Kranjska Gora sollte der Salzburger, der die Slalom- und Riesentorlaufwertung schon für sich entschieden hat, den Sack auch punkto Gesamtweltcup zumachen können.

Die Ausgangsposition: 490 Punkte beträgt Hirschers Vorsprung vor dem RTL am Samstag (9.30/12.30 Uhr/live ORF eins) auf Alexis Pinturault, der noch fünf der ausstehenden sechs Rennen bestreiten wird und deshalb maximal 500 Zähler erobern kann. Hat Hirscher nach dem RTL mehr als 400 Punkte oder nach dem Slalom am Sonntag (9.30/12.30 Uhr/live ORF eins) mehr als 300 Zähler Vorsprung, ist die Sache endgültig gegessen.

Das Fragezeichen: Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) verhandelt am Montag über die Berufung des Deutschen Stefan Luitz gegen die Disqualifikation im RTL in Beaver Creek. Sollte Luitz den wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Reglement des Ski-Weltverbands (FIS) aberkannten Sieg zurück bekommen, würde Hirscher 20 Punkte verlieren.

Das Gesetz der Serie: Hirscher würde im Fall der Fälle den Gesamtweltcup zum vierten Mal in Folge in der kroatischen Ski-Station fixieren. In Kranjska Gora, wo er am 9. März 2008 als Slalom-Dritter erstmals in seiner Karriere aufs Podest gefahren war, hält Hirscher mittlerweile bereits bei sechs Siegen und 14 Podestplätzen, im Vorjahr gelang dem 30-Jährigen sogar ein Doppelsieg.

Die „Durststrecke“: Der 68. und bisher letzte Weltcupsieg Hirschers datiert vom 29. Jänner in Schladming, im Februar blieb Hirscher, bedingt durch die WM (Gold und Silber), die RTL-Absage in Garmisch und Platz zwei im Bansko-RTL (hinter Henrik Kristoffersen) ohne Weltcup-Erfolg. Insgesamt hat er in dieser Weltcup-Saison bisher zehn Rennen gewonnen.

Das Fazit: Es ist nicht mehr die Frage ob, sondern nur noch wann Marcel Hirscher seine 20. Kristallkugel fixiert und mit Rekordhalterin Lindsey Vonn gleichzieht.