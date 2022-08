Die Wiener Austria hat in der 4. Runde der Fußball-Bundesliga am Samstag den ersten Saisonsieg eingefahren. Die „Veilchen“ besiegten die WSG Tirol zuhause in Unterzahl mit 2:1 (1:0) und stießen nach dem Lizenz-bedingten Punkteabzug in die Positivzone der Tabelle (1 Punkt) vor. Austria Klagenfurt feierte beim 1:0 gegen Ried in Überzahl ebenfalls den ersten Saisonsieg und schloss mit nun vier Punkten zu den Oberösterreichern auf. Am Abend empfängt Sturm Graz den SCR Altach.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben