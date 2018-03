Erste syrische Rebellen stimmen Abzug aus Ost-Ghouta zu

Eine syrische Rebellengruppe im belagerten Ost-Ghouta hat Insidern zufolge einer Entwaffnung im Gegenzug für freies Geleit in Oppositionsgebiete zugestimmt. Zwei Vertreter der Opposition sagten am Mittwoch, die in der Stadt Harasta verschanzte Ahrar al Scham habe der von Russland vermittelten Vereinbarung zugestimmt.

Die Umsetzung werde möglicherweise im Laufe des Tages mit der Evakuierung von verwundeten Zivilisten beginnen. Die syrische Armee hat Ost-Ghouta zu etwa 70 Prozent eingenommen und das Rebellengebiet dabei in drei Teile zerschnitten. Die Übereinkunft mit der Ahrar al Scham ist die erste ihrer Art nach den heftigen Kämpfen um die Region. Sie erhöht den Druck auf die verbliebenen beiden Gruppen – Failak al-Rahman und Jaish al-Islam – ebenfalls einzulenken.