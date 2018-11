Erste Vorsitz-Bilanz bei Ministertreffen in Wien

Österreichs Minister für EU-Angelegenheiten, Gernot Blümel, zeigte sich am Freitag zufrieden mit dem noch bis Jahresende laufenden EU-Vorsitz Österreichs. „Wir haben viele unserer Anliegen vorangebracht. Besonders in den Bereichen Migration, Digitalisierung, Westbalkan und Subsidiariät haben wir Fortschritte erzielt“, zählte Blümel nach einem Zusammentreffen mit der EU-Ministerin Bulgariens und dem EU-Minister Rumäniens auf. Rumänien wird am 1. Jänner den EU-Vorsitz von Österreich übernehmen, mit Bulgarien stimmt Österreich im Rahmen der EU-Vorsitzführung traditionell seine Initiativen ab — wie auch mit Estland. Auch die bulgarische Ministerin Liljana Pawlowa zeigte sich am Freitag bei ihrem Besuch in Wien zufrieden mit dem Verlauf der EU-Vorsitz-Folge Estland-Bulgarien-Österreich: „Wir haben beinahe alle unsere Vorhaben positiv beendet“. Blümel zeigte auf, dass es allein seit 1. Juli im Rahmen der EU-Vorsitzführung zu 1200 Treffen und 450 Beschlüssen gekommen sei.

„Sind gut vorbereitet“

Rumäniens Minister George Ciamba sieht sein Land auf den EU-Vorsitz „gut vorbereitet“. Ein Schwerpunkt werde darin liegen, in der Europäischen Union den Zusammenhalt zu stärken.