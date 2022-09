Erster CL-Sieg für Inter Mailand, zweiter für Sporting

Inter Mailand hat sich für die 0:2-Auftaktniederlage gegen Bayern München in Pilsen rehabilitiert. Die Italiener siegten am Dienstag ungefährdet 2:0 und schrieben damit in der laufenden Fußball-Champions-League erstmals an. Die Tore erzielten Edin Dzeko (20.) und – bereits in numerischer Überzahl – Denzel Dumfries (70). Die zweite Früh-Partie am Dienstag zwischen Sporting und Tottenham endete 2:0. Paulinho (90.) und Arthur Gomes (93.) schossen die Engländer im Finish K.o.

Die Portugiesen halten damit in der Gruppe D von Eintracht Frankfurt bei sechs Punkten. Die „Spurs“ haben drei Punkte am Konto.