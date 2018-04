Erster Koalitionskrach in Berlin

In der Berliner Koalition tobt ein erster Koalitionsstreit. Die SPD lehnt Pläne von Innenminister Horst Seehofer (CSU) zum Familiennachzug von Flüchtlingen ab. „Wenn die SPD da nicht mitmachen würde, wäre die Große Koalition am Ende“, warnte Unionfraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) am Freitag. Das könne er sich aber nicht vorstellen, fügte der Abgeordnete hinzu.

Konkret geht es darum, wie die zwischen Union und SPD vereinbarte Grenze von maximal 1000 Familienangehörigen, die Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ab August pro Monat nachholen dürfen. Seehofers Plan sieht vor, dass lediglich Ehepartner, Eltern minderjähriger Kinder und minderjährige unverheiratete Flüchtlinge nachzugsberechtigt sind. Auch sollen nur Ehen anerkannt werden, die bereits im Herkunftsland geschlossen wurden. Heimgekehrte Dschihad-Kämpfer und Hassprediger sollen überhaupt keine Angehörigen nach Deutschland holen dürfen.