Erster kompletter Frühjahrs-Galopp

OÖ-Klubs der Regionalliga Mitte scharren bereits in den Startlöchern

Am Freitag startet die Regionalliga Mitte mit der kompletten 18. Runde in die Frühjahrssaison. Um die Ausgangssituation in der dritthöchsten Fußball-Liga zu beleuchten, hat sich das VOLKSBLATT bei den fünf oberösterreichischen Vertretern umgehört.

WSC Hertha Wels (3.): Die Messestädter konnten in der Vorbereitung fünf ihrer sieben Testspiele gewinnen und mussten sich nur St. Martin (1:3) geschlagen geben. „Das war in Ordnung. Phasenweise haben wir schon angedeutet, welche Qualität wir haben“, sagte Trainer Markus Waldl, der dem Auftakt gegen Gurten optimistisch entgegenblickt.

„Das ist eine riesen Chance für uns, damit wir wissen, wo wir stehen.“ Mit Lukas Ried (Hartberg) und Innenverteidiger Dejan Kukic (zuletzt Fuzinar) heuerten zwei Qualitätsspieler an. „Lukas kann eine sehr gute Verstärkung werden, aber de facto haben wir den Kader verkleinert“, sprach Waldl die namhaften Abgänge von Aliti, Rozig, Zelic (alle Schallerbach) und Lazarus (FC Wels) an.

UVB Vöcklamarkt (4.): Für die Hausruckviertler läuft es mit dem 3:1-Sieg im Nachtrag bei St. Anna und dem WAC-Match (8. März) in der Hinterhand sehr gut. „Der Erfolg war für den Kopf sehr wichtig, damit du gut aus der Winterpause kommst“, weiß UVB-Trainer Jürgen Brandstätter. Der 53-Jährige will in der Rückrunde aufgrund der guten Ausgangslage den jungen einheimischen Spielern (17 bis 20 Jahre) noch mehr Einsatzzeit geben.

„Ist natürlich bitter“

Union Gurten (6.): Bei den Innviertlern war es in der Vorbereitung aufgrund der Corona-Situation ein „dynamisches Kommen und Gehen“. Für Trainer Peter Madritsch dennoch kein Grund zur Sorge. „Die Jungs scharren schon in den Startlöchern und wir werden unsere Mentalität wieder auf den Platz bringen.“

Junge Wikinger Ried (11.): So wie Vöcklamarkt hat auch die junge zweite Garde der SV Ried bereits ein Bewerbsspiel in den Beinen. Im Nachtrag gegen Kalsdorf (2:2) verspielten die Innviertler eine 2:0-Führung. „Das haben wir leider selbst aus der Hand gegeben und ist natürlich bitter“, meinte Trainer Stefan Offenzeller. Gegen Treibach sollen am Samstag dann drei Punkte aufs Konto wandern.

28 (!) Neuzugänge

FC Wels (16.): Als durchwachsen bezeichnete Trainer Jürgen Schatas die Vorbereitung. Auch weil der Kader gehalten werden sollte, dann aber doch sieben Spieler gingen und Stratege Anel Hadzic seine Fußballschuhe an den Nagel hing, um ein Jobangebot in Dubai anzunehmen. „Wir starten trotzdem mit großer Hoffnung in die Mission Klassenerhalt“, erklärte Schatas.

ATSV Stadl-Paura (17.): Beim Tabellenletzten stehen Neo-Coach Mujo Candic 28 (!) Neuzugänge zur Verfügung, darunter auch sein spielender Co, Ari Taner. „Das Engagement ist primär wichtig für meine Trainer-Ausbildung und fix werde ich in der zweiten Mannschaft spielen“, erklärte der ehemalige Wels-Coach.

Von Daniel Gruber