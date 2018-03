Erstes Jahr im Land der Möglichkeiten

1. April 2017: Mit 99,9 Prozent der Delegiertenstimmen wird Thomas Stelzer im Linzer Design Center zum neuen Landesparteiobmann der OÖVP gewählt, er folgt in dieser Funktion Josef Pühringer nach. Ein paar Tage später, am 6. April, wird Stelzer auch Pühringers Nachfolger als Landeshauptmann.

Stelzer war am Parteitag mit einer klaren Ansage angetreten: Oberösterreich müsse „ein Land der Möglichkeiten“ werden, ein „place to be“ für all jene, die etwas leisten wollen. „Wien ist und bleibt die Bundeshauptstadt, aber das neue, spannende pulsierende Zentrum, das alle anzieht“, müsse Oberösterreich werden. Er wolle das Land zu einer Spitzenregion Europas machen, kündigte der neue OÖVP-Chef an. Das heiße Investitionen in die Infrastruktur, vor allem das schnelle Internet, Deregulierung, Schuldenabbau — aber Stelzer unterstrich auch den sozialen Aspekt seines Amtsverständnisses: Jene, die Hilfe brauchen, sollen sie bekommen.

Ein Jahr später verbucht Stelzer auf der politischen Habenseite die „Umsetzung von fünf Leitprojekten“, wie das OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer formuliert:

Keine neuen Schulden und, erstmals seit 2002, Abbau von Schulden.

400 Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung.

Mit Hilfe der Standort Task Force wurden Investitionen in der Höhe von 589 Millionen Euro ins Land geholt und mehr als 1600 neue Arbeitsplätze geschaffen.

100 Millionen Euro für den Ausbau des schnellen Internets im ländlichen Raum.

Verwaltungsreform und Deregulierung sind etwa an der fixierten Zusammenarbeit zwischen Bezirkshauptmannschaften und Magistraten ablesbar.

Die richtige Richtung

Dass Stelzers Kurs ankommt, sieht LGF Hattmannsdorfer durch eine unlängst präsentierte Gallup-Befragung belegt. Demnach sagen 74 Prozent der Befragten — quer durch das Parteienspektrum — dass sich Oberösterreich in die richtige Richtung entwickle, ebenso viele attestieren dem Landeshauptmann eine sympathische Art, Ehrlichkeit, Handschlagqualität und soziale Gerechtigkeit. Bekanntheitsproblem hat Stelzer keines: Sein Bekanntheitsgrad liegt bei 98 Prozent.

Dass die Menschen Oberösterreich auf dem richtigen Weg sehen, wird nicht zuletzt der Landeshauptmannpartei zugeschrieben: Bei Landtagswahlen käme laut den im Februar erhobenen Gallup-Daten die OÖVP auf 41 bis 42 Prozent (Wahl 2015: 36,4), die FPÖ auf 26 bis 27 Prozent (30,4), die SPÖ auf 20 bis 21 (18,4) und die Grünen auf 8 bis 9 (10,3).

Vor-, quer- und nachdenken

Das von Stelzer vor einem Jahr am OÖVP-Landesparteitag apostrophierte „Land der Möglichkeiten“ gibt auch das Thema einer „Vor-, Quer- und Nachdenkerveranstaltung“ am kommenden Freitag im Linzer Musiktheater vor. Zum einjährigen Amtsjubiläum als Landeshauptmann gibt es unter dem Motto „Partizipation. Inspiration. Perspektiven.“ Diskussionen mit den OÖVP-Regierungsmitgliedern, Anregendes etwa vom Schriftsteller Robert Schneider oder vom Punk und Investmentbanker Gerald Hörhan, sowie Statements von Bundeskanzler Sebastian Kurz und LH Stelzer.