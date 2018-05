Erstes Quartal: Holpriger Start ins Jahr für Lenzing

Wie erwartet konnte Faserhersteller Lenzing im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres die Zahlen aus dem Startviertel des vorjährigen Rekordjahres nicht halten. Vor allem wechselkursbedingt sank der Umsatz im ersten Quartal um 6,1 Prozent auf 550,3 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Abschreibungen verringerte sich primär aufgrund rückläufiger Preise für Standardviscose und steigenden Kosten für Rohstoffe um 24,8 Prozent auf 101,6 Mio. Euro. Das operative Betriebsergebnis (Ebit) verfehlte mit 68,9 Mio. Euro den Vergleichswert aus dem Vorjahr um 32,7 Prozent. Das Periodenergebnis gab mit 50 Mio. Euro um 33,3 Prozent nach.

Dennoch zufrieden

Lenzing-Chef Stefan Doboczky gab sich wenig überrascht über die Rückgänge. „Nach dem Rekordjahr 2017 startete Lenzing mit Umsatz- und Ergebnisrückgängen in das erwartet herausfordernde Geschäftsjahr 2018. Der Gegenwind von der Marktseite war im ersten Quartal deutlich spürbar. Vor diesem Hintergrund sind wir mit den soliden Zahlen zufrieden“, erklärt der Vorstandsvorsitzende, der bereits bei der Bekanntgabe der Zahlen für das Jahr 2017 von einem herausfordernden Jahr 2018 sprach.

Indessen führt das Unternehmen seine Spezialfaser-Strategie konsequent weiter und investiert in den Ausbau der Kapazitäten. 58,9 Euro flossen in Werks-Ausbau und -modernisierungen unter anderem in Heiligenkreuz, Lenzing und in den USA.