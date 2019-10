Erstmals blutige Gefechte zwischen türkischer und syrischer Armee

In Nordsyrien ist es am Dienstag erstmals zu direkten Gefechten zwischen der türkischen Armee und syrischen Regierungstruppen gekommen. Bei den Kämpfen nahe der türkischen Grenze seien sechs syrische Soldaten getötet worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag.

Fünf starben im Gefecht, ein Sechster sei von protürkischen Milizen „hingerichtet“ worden. Die oppositionsnahe Organisation in Großbritannien bezieht ihre Informationen von Aktivisten vor Ort. Sie sind kaum zu überprüfbar.

Die Türkei unterstützt seit Jahren syrische Rebellen im Kampf gegen Machthaber Bashir Assad. Bei ihrer Offensive in Nordsyrien wird die türkische Armee von syrischen Islamisten-Milizen unterstützt.

Die Kurdenmiliz YPG ist nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu kurz vor Ablauf einer Waffenruhe aus Nordsyrien abgezogen. Nun hätten dort syrische Grenztruppen und die russische Militärpolizei die Kontrolle übernommen, so Schoigu. Eine zwischen Russland und der Türkei vereinbarte Waffenruhe endete am Abend, dürfte aber nun weiter gelten.

Anders als Russland äußerte sich die türkische Führung vorsichtiger. „Wir werden durch gemeinsame Patrouillen feststellen, ob sich die Terroristen tatsächlich zurückgezogen haben oder nicht“, ließ der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verlauten.

Unterdessen warnte das UNO-Welternährungsprogramm (WFP) vor der katastrophalen humanitären Lage in Nordsyrien. Von den 180.000 Menschen, die nach dem türkischen Einmarsch am 9. Oktober vertrieben worden waren, seien 106.000 weiter auf der Flucht. Sie brauchen vor allem Nahrung, Medikamente und andere nötige Dinge des täglichen Bedarfs, so sein WFP-Sprecher.