Erstmals in Startelf: Bolt scorte zweimal

Nein, Usain Bolt ist nicht, wie es das Bild vermuten ließe, unter die Hürdenläufer gegangen. Aber er nahm eine weitere Hürde auf dem Weg zum Profi-Vertrag. Just bei seinem Startelf-Debüt als Fußballer hat Sprint-Olympiasieger Usain Bolt gleich doppelt getroffen. Zum 4:0-Testspielsieg des australischen Erstligisten Central Coast Mariners über South West United steuerte er am Freitag zwei Treffer (55., 69.) bei und hat seine Chancen damit wohl verbessert. Bisher war Bolt in zwei Tests eingewechselt worden und dabei torlos geblieben.

Die Jubelpose des achtfachen Olympiasiegers und elffachen Weltmeisters erinnert freilich noch an die glorreichen Tage als Rekordsprinter.