Erstmals mehr als 50.000 E-Autos auf Österreichs Straßen

In Österreich sind seit März erstmals mehr als 50.000 Elektroautos angemeldet. Seit Jahresbeginn bis 31. März 2021 hat die Zahl der E-Pkw um 13,6 Prozent auf 50.574 zugenommen. Im Vergleich zu 2015 hat sich die Zahl verzehnfacht, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Freitag in einer Aussendung. Dennoch ist die Zahl an E-Autos verglichen zu den insgesamt 5,1 Millionen Pkw weiterhin verschwindend gering und beläuft sich lediglich auf knapp ein Prozent.

Die CO2-Emissionen von E-Pkw in Österreich in ihrer Gesamtbilanz inklusive Fahrzeug- und Batterieherstellung sind laut Umweltbundesamt im Schnitt um 55 Prozent niedriger als von Diesel- und Benzin-Pkw. Die Umstellung des Pkw-Bestands auf emissionsfreie Antriebe ist eine Säule, um die Klimabilanz des Verkehrs zu verbessern, reiche aber für sich alleine nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen, so der VCÖ.