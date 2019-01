Erstmals nach zehn Jahren: Wieder mehr Lehranfänger im Handel

Mögliche Trendwende im Handel: Erstmals seit rund zehn Jahren haben sich wieder mehr junge Leute für eine Lehre im Einzel-, Groß- oder Kfz-Handel entschieden. 5231 Buben und Mädchen begannen im Vorjahr ihre Lehre, das bedeutet einen Anstieg um 4,6 Prozent. Handels-Obmann Peter Buchmüller führt die neue Begeisterung für den Lehrberuf einerseits auf erfolgreiche Imagekampagnen, andererseits auf höhere Lehrlingsentschädigungen zurück.

15.000 in Ausbildung

Aktuell werden rund 15.000 junge Leute in der Branche ausgebildet. Der Plafond ist damit aber noch nicht erreicht. Die Supermarktkette Merkur etwa sucht heuer rund 140 Lehrlinge in Österreich, 27 davon in OÖ. Bei Spar warten in Oberösterreich gar 150 Stellen in zehn verschiedenen Lehrberufen darauf, besetzt zu werden.

Konjunkturmäßig passte sich der Handel im Vorjahr der allgemeinen Stimmung an und ließ gegen Jahresende nach. Die Umsätze stiegen 2018 nominell um 1,0 Prozent und erreichten damit wieder übliche Werte nach dem Ausreißerjahr 2017 mit 2,0 Prozent. In Oberösterreich gab es ein Wachstum von 1,2 Prozent. Absolut realisierte der stationäre Einzelhandel in OÖ 2018 Nettoumsätze in Höhe von rund 9,7 Mrd. Euro bzw. Bruttoumsätze von rund 11,3 Mrd. Euro (inkl. Umsatzsteuer).