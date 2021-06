Erstmals seit Monaten ist am Donnerstag österreichweit nur ein Covid-19-Todesfall in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Zunächst hatte das Innenministerium keinen weiteren Todesfall gemeldet. Jedoch gab es in der Steiermark eine Datenkorrektur, hier wurde minus ein Todesfall gemeldet. Wien wiederum verzeichnete einen Toten seit Mittwoch. Weiters wurden in allen Bundesländern weniger als 100 Neuinfektionen gemeldet. In Summe kamen seit Mittwoch 283 neue Fälle hinzu.