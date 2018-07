Ertappter Dieb wurde nach waghalsiger Flucht gefasst

PÖNDORF — Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Freitag in Pöndorf (Bezirk Vöcklabruck) ab: Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Braunau hatte aus einem Haus ein Schweißgerät und ein Mountainbike entwendet und in 20 Metern Entfernung vom Haus zum Abtransport bereitgelegt. Dafür wollte er seinen ein Stück entfernt abgestellten Kleinbus holen. Dabei wurde der Dieb aber vom mittlerweile aufgewachten Hausbesitzer angesprochen. Der Kriminelle sprang daraufhin in seinen Kleinbus und brauste ohne Beleuchtung auf der Landstraße in Richtung Ried davor. Hinter ihm im Pkw der Hausbesitzer, der über Handy die Polizei verständigte. Der ertappte Dieb legte auf der Flucht wiederholt riskante Fahrmanöver hin und ändere mehrmals abrupt seine Fahrtrichtung. Schließlich konnte ihn die Polizei bis zu einer Hauseinfahrt verfolgen. Dort ergriff der Dieb aber neuerlich die Flucht — diesmal zu Fuß in ein Gebüsch. Nach wenigen Minuten konnten die Beamten den 29-Jährigen aber endgültig stellen und festnehmen. Im Zuge der Vernehmung leugnete der Innviertler zunächst jeden Zusammenhang mit dem versuchten Diebstahl, gab die Tat dann aber doch zu. Wie die weiteren Ermittlungen der Polizeibeamten ergaben, hat der 29-Jährige keinen Führerschein und der von ihm gefahrene Kleinbus ist nicht zum Verkehr zugelassen.