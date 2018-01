Erwerbstätige: Rohrbach hält seine Top-Position

Einmal mehr lag der Bezirk Rohrbach bei der regionalen Arbeitslosigkeit auf Platz eins im Österreichvergleich. Während im Mühlviertler Bezirk die durchschnittliche Arbeitslosenrate im Vorjahr bei 3,0 Prozent lag, rangieren am anderen Ende der Skala Wien (13 Prozent) sowie einige Kärntner Bezirke wie etwa Spittal an der Drau (11,3 Prozent), Villach (11,1 Prozent) oder Klagenfurt (10,6 Prozent). Die Gründe für die triste Lage in Oberkärnten sind laut Experten saisonbedingt (Stichwort Baugewerbe) aber auch eine Überalterung der Region.

Neben Rohrbach stechen aber auch noch andere oberösterreichische Bezirke positiv hervor. Werte unter fünf Prozent weisen unter anderem auch noch Eferding (3,6 Prozent), Perg (4,1 Prozent), Freistadt (4,2 Prozent) und Grieskirchen (4,4 Prozent) auf, wie die Daten des Arbeitsmarktservice (AMS) zeigen. Im Landeshauptstadtranking liegt Linz mit einer Arbeitslosenrate von 7,9 Prozent auf Platz fünf.