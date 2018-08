„Es braucht eine intelligente Lösung“

Von Andreas Huber

Die momentan laufende Debatte, ob eine Abschiebung von Asylwerbern möglich sein soll, die gerade in Österreich eine Lehre absolvieren, wird auch zunehmend von der Wirtschaft in Oberösterreich aufgegriffen. Und hier wächst der Widerstand – sei es in Klein-, Mittel- oder Großbetrieben als auch in der Wirtschaftskammer. Vor allem auch deshalb, weil der immer wieder genannte Fachkräftemangel seit bereits längerer Zeit wie ein Damoklesschwert über viele Branchen schwebt. Von den rund 1000 in Lehrberufen beschäftigten Asylwerbern in Österreich, entfällt laut einer Statistik des Arbeitsmarktservice Österreich der größte Anteil mit knapp 360 Lehrlingen auf das Bundesland ob der Enns. Besonders brisant: Mehr als die Hälfte davon sind in der vom Fachkräftemangel besonders stark betroffenen Gastronomie tätig. Aber auch die Branchen Elektrotechnik und Einzelhandel sind unter den Asylwerber-Lehrlingen sehr beliebt. Laut der Homepage ausbildung-statt-abschiebung.at von Integrations-Landesrat Rudi Anschober sagen derzeitige Berechnungen für das Jahr 2020 in Oberösterreich einen Fachkräftemangel von 29.000 Personen voraus. Über 700 Unternehmen unterstützen dort die Initiative gegen eine Abschiebung von Lehrlingen – vor allem auch aus einer rein wirtschaftlichen Betrachtungsweise. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung, meint hierzu: „Der Fachkräftemangel ist auch ein strukturelles Problem – alleine heuer fehlen uns 10.500 Fachkräfte. Ein Teil davon lässt sich durch qualifizierte Zuwanderung lösen. Das 3+2 Modell ist eine geeignete Übergangslösung. Mittelfristig brauchen wir aber eine strategische Zuwanderungspolitik, die Nutzen für Gesellschaft und Wirtschaft stiftet.“ Das 3+2 Modell aus Deutschland, von dem Kapsch spricht, sähe vor, dass um Asyl werbende Lehrlinge während ihrer dreijährigen Ausbildungszeit und den ersten beiden Arbeitsjahren nicht abgeschoben werden. Dieses Modell werde im Zuge der Initiative auch der Bundesregierung in Österreich vorgeschlagen.

WKOÖ will Aufenthaltstitel auch für Lehrlinge

Im Gespräch mit dem VOLKSBLATT plädiert Oö. Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer für eine pragmatische Lösung im Sinne der Unternehmen und der betroffenen Einzelpersonen: „Für den herrschenden Fachkräftemangel braucht es eine intelligente Lösung. Wir sind hier für die Schaffung eines Aufenthaltstitels für derartige Lehrlinge – und zwar unter der Bewertung nach Fremdenrecht. Es braucht hier einfach Rechtssicherheit und eine klare Trennung zwischen Asyl- und Fremdenrecht.“

Für Anna Tostmann von Tostmann-Trachten in Seewalchen ist die geführte Debatte eine emotionale: „Wir bilden zur Zeit sechs Lehrlinge aus, vier davon stammen aus Afghanistan und nicht jeder hat einen positiven Asylbescheid. In unserer Branche sucht man händeringend nach guten Mitarbeitern und wir sind über alle Jugendlichen dankbar, die sich für das Schneiderhandwerk interessieren und eignen. Entgegen mancher Meinung, nehmen sie keinen Österreichern eine Ausbildungsstelle weg.“