Es droht noch immer ein Chaos-Brexit

Eine entscheidende Hürde für den Brexit ist genommen: Das britische Unterhaus hat am Freitag das Brexit-Abkommen von Premierminister Boris Johnson gebilligt, was nach dem klaren Wahlsieg der Tory-Partei vor zehn Tagen keine Überraschung mehr war. 358 Abgeordete stimmten für das entsprechende Ratifizierungsgesetz, 234 dagegen. Großbritannien ist damit einem Austritt am 31. Jänner einen großen Schritt näher gekommen.

Die weiteren Stufen im Gesetzgebungsverfahren sollen im Jänner vollzogen werden, was aber nur eine Formalie sein wird. Denn angesichts der Tory-Mehrheit hat die Opposition keine Möglichkeiten mehr, Johnson Steine in den Weg zu legen. Auch vom Oberhaus ist kein Widerstand zu erwarten.

Der Deal bahne den Weg zu einem neuen Abkommen über die künftige Beziehung mit der EU, basierend auf einem ambitionierten Freihandelsabkommen „ohne Bindung an EU-Regeln“, so Johnson.

Geregelt oder ungeregelt?

Genau das ist nun die große Frage: Schaffen die 27 verbliebenen EU-Staaten und Großbritannien in der Übergangszeit ab Februar diesen Deal? Der Brexit ist zwar beschlossen und wohl auch irreversibel, aber welche Art von Brexit ist es wird, ist auch nach der gestrigen Entscheidung des Unterhauses offen. Angestrebt wird ein geordneter Brexit, der aber ein entsprechendes Abkommen voraussetzt. Gibt es das nicht, kommt es zwar auch zum Brexit, dann aber ungeregelt, also unter chaotischen Umständen.

Johnson will die Einigung mit der EU bis Ende kommenden Jahres unter Dach und Fach haben. Eine mögliche Verlängerung der Übergangsfrist um bis zu zwei Jahre, will er sogar per Gesetz verbieten lassen, was gestern für heftige Kritik im Unterhaus sorgte. Das Gesetz könnte zwar bei Bedarf auch wieder geändert werden, derzeit aber ist Johnson fest entschlossen, etwas zu erreichen, was bisher noch keine Regierung dieser Welt geschafft hat: binnen weniger Monate ein umfassendes Freihandelsabkommen auszuhandeln.

Corbyn: „Schrecklich“

Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, bezeichnete Johnsons mit Brüssel nachverhandelten Deal als „schrecklich“ und schädlich für das Land. Die Sozialdemokraten befürchten unter anderem eine Absenkung der Standards für Arbeitnehmerrechte und negative Folgen für Nordirland.

EU-Ratspräsident Charles Michel würdigte die Zustimmung des Unterhauses zum EU-Austrittsvertrag als wichtigen Schritt auf dem Weg zur Ratifizierung. Darüber hinaus betonte er, für die künftigen Beziehungen seien gleiche Wettbewerbsbedingungen unerlässlich.