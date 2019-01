Es geht darum, den Kollaps zu verhindern

Von Renate Enöckl

LINZ — Das tägliche Stauchaos zu den Berufsverkehrszeiten im Großraum Linz — immer mehr Pendler verzweifeln daran, während echte Lösungen auf sich warten lassen. „Und die Lage wird künftig nicht besser. Im Gegenteil“, sagt der neue ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer, das Problem werde sich noch verschärfen. Ohne Lösungen werden bis zu Jahr 2030 zu den 150.000 Pendlern noch täglich 75.000 dazukommen, die auf den Straßen in und um die Landeshauptstadt unterwegs sind. Mittlerweile gehe es also klar darum, den Verkehrskollaps zu verhindern, warnt der 45-Jährige.

Großauer setzt auf das neue Mobilitätsleitbild, bei dem sich im Vorjahr erstmals Land und Stadt Linz an einen Tisch gesetzt und ein Maßnahmenpaket ausgearbeitet haben. Darin enthalten ist etwa, den Anteil der Pkw-Wege an allen Wegen langfristig (bis 2040) von 57 auf 47 Prozent zu senken. „Wir müssen zwar schauen, dass die Maßnahmen dafür auch eingehalten werden“, sagt Großauer. Allerdings sieht er das Problem darin, dass einige — etwa der Bau von „Park&Ride“-Anlagen oder eine bessere Öffi-Anbindung — eine gewisse Vorlaufzeit haben. Man brauche jedoch Maßnahmen, die sofort wirken. Eine davon wäre, den Besetzungsgrad in Autos zu erhöhen. Der liege derzeit bei 1,15 Personen. 1,5 würden bereits viel bringen. Der ÖAMTC tritt daher verstärkt für die Schaffung von Fahrgemeinschaften ein und kann sich auch vorstellen, ein solches Konzept selbst anzubieten. „Wir schauen uns derzeit ,Best-Practice-Modelle’ an, etwa beim ADAC“, so Großauer.

Gute Theorie, schlechte Praxis

Die Bereitschaft, Fahrgemeinschaften zu bilden, ist laut aktueller ÖAMTC-Spektra-Umfrage grundsätzlich hoch — jeder zweite hatte diese bekundet. Die Ausreden, es nicht zu tun, sind aber gleich hoch. „Sich auf halbem Weg zu treffen, ist oft nicht attraktiv, da Pendlerparkplätze ohnehin voll sind!“ Zudem muss auch der gemeinsame Rückweg berücksichtigt werden. Daher gelte es, Anreize zu schaffen. Auch für den Öffi-Umstieg. Dieser scheitere derzeit oft an überfüllten Verkehrsmitteln. Von Dieselfahrverboten in Linz hält Großauer dagegen nichts. „Damit würden wir nur die Autofahrer im Stich lassen!“ Die geplante Linzer Ostumfahrung sei dagegen dringend notwendig.