„Es geht mir um die Gerechtigkeit“

Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) hat die Indexierung der Familienbeihilfe in der gestrigen ORF-Pressestunde einmal mehr verteidigt. „Es geht um Fairness und Gerechtigkeit“ und viele Länder in der EU seien in diesem Konflikt mit der EU-Kommission auf der Seite Österreichs, sagte Bogner-Strauß und nannte u. a. Irland und die Niederlande. Sie argumentierte die Indexierung damit, dass die EU-Kommission selbst im Zuge der damaligen Verhandlungen mit Großbritannien über den Verbleib in der EU einen Indexierungsmechanismus vorgeschlagen hat.

Die derzeit heftig diskutieren Aussagen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), wonach des Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht, kommentierte Bogner-Strauß damit, dass für sie der „Rechtsstaat außer Streit steht“. Sie bekannte sich auch zur Menschenrechtskonvention als „fixer Bestandteil unserer Verfassung“. „Die Rechtsstaatlichkeit steht über allem“, so Bogner-Strauß.

In der Frage von Frauenquoten wollte sie sich nicht festlegen. Sie gab einerseits zu, dass „die Quote wirkt“, sie sei aber „gegen starre Quoten“, sagte die Ministerin. In den meisten Vorständen sei eine Durchsetzung schwierig, weil es Zweier-Vorstände seien. Bei Aufsichtsräten in staatsnahen Unternehmen gebe es bereits Quoten. Sie könne sich aber bei größeren Vorständen in staatsnahen Unternehmen durchaus eine Quote in Richtung 25 Prozent vorstellen. Bogner-Strauß bekannte sich dazu, feministischen Projekten das Fördergeld gekürzt zu haben. Das gesamte Frauen-Budget sei nicht gekürzt worden, aber sie habe 200.000 Euro in Richtung Opferschutz umgeschichtet und dafür bei anderen Projekten gekürzt.

Schlagabtausch

Bereits am Samstag bestätigten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) gegenüber der APA ihr Festhalten an der Indexierung von Familienbeihilfe und Familienbonus. Dem von der EU-Kommission eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren gegen die „zutiefst unfaire Regelung“ sah die Regierungsspitze gelassen entgegen. Denn gerade der Familienbonus sei eine steuerliche Entlastung und keine Sozial- oder Transferleistung, betonten beide. „Ich freue mich klarzustellen, dass die Kommission in keiner Weise gegen eine Steuerreduzierung für Österreichs Familien auftritt“”, wies EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen jede Kritik zurück.