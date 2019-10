Es gibt auch sonst noch viel zu tun beim Gipfel

Beim EU-Gipfel heute und morgen wird es neben dem Dauerbrenner Brexit einige andere heiße Themen geben.

Turbulenzen sind beim Ringen um die EU-Finanzierung von 2021 bis 2027 zu erwarten. Der finnische EU-Vorsitz hat einen Kompromissvorschlag auf den Tisch gelegt. Dieser sieht eine Erhöhung des Budgets auf 1,03 bis 1,08 Prozent der Wirtschaftsleistung, gegenüber dem von der EU-Kommission geforderten Anstieg auf 1,11 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) vor.

Nettozahler-Koalition pocht auf Sparsamkeit

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein nimmt vor dem Gipfel heute an einem „Abstimmungstreffen“ der Nettozahler teil. Dabei sind auch die Regierungschefs von Schweden (Stefan Lövfen), Dänemark (Mette Frederiksen) und den Niederlanden (Mark Rutte). Die Nettozahlerallianz fordert, dass der Ausgabenrahmen des künftigen EU-Budgets weiter bei einem Prozent der Wirtschaftskraft bleiben soll. Auch Deutschland will sparen.

Durchbruch wird es im Streit ums Geld keinen geben. Substantielle Fortschritte werden erst beim nächsten regulären EU-Gipfel im Dezember erwartet. Allerdings rechnen Ratskreise nicht damit, dass es noch heuer zur endgültigen Einigung kommt.

Syrien-Krise und Streit um nächste Erweiterung

Der EU-Gipfel wird sich außerdem mit der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien und mit der Erweiterung um Nordmazedonien und Albanien befassen. Die EU ist sich — mit Ausnahme Ungarns — einig in der Verurteilung der Offensive, konnte sich aber nicht auf einen Rüstungsboykott gegen die Türkei einigen. Was die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit den beiden Westbalkanstaaten angeht, legen sich Frankreich und die Niederlande quer, während Österreich als Anwalt des Westbalkans auftritt.

Für EU-Ratspräsident Donald Tusk wird dieser Gipfel der letzte reguläre Auftritt sein. Sollte es nicht noch einen Brexit-Sondergipfel geben, tritt der Pole von der EU-Bühne ab. Am 1. Dezember übernimmt planmäßig der neue EU-Ratspräsident, der frühere belgische Regierungschef Charles Michel, die Leitung der EU-Gipfel.