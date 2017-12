Im VOLKSBLATT-Interview zum Jahreswechsel spricht Landeshauptmann Thomas Stelzer darüber, wie er mit Familie und Freunden Silvester feiert, über die Bedeutung von Glücksbringern, über seine ersten Monate an der Spitze der Landesregierung — und er verrät, warum er Neujahrsvorsätze lieber für sich behält.

VOLKSBLATT: Steht Ihr persönlicher Neujahrsvorsatz schon fest oder wird dieser spontan in der Silvesternacht gefasst?

STELZER: Wenn überhaupt, dann wird er spontan in der Silvesternacht gefasst. Ich habe mir aber abgewöhnt, ihn weiterzusagen. So kann ich mich zwar selbst kontrollieren, aber niemand anderer kann mich kontrollieren.

Das heißt, die Frage nach nicht eingehaltenen Neujahrsvorsätzen ist überflüssig?

(Lacht herzhaft) So ist es.

Feiern Sie den Jahreswechsel gern ausgelassen oder gehen Sie es lieber ruhiger an?

Wir feiern gern mit der Familie und mit Freunden. Das ist lustig und auch ausgelassen, ein bisschen zumindest. Denn es gibt immer auch den nächsten Tag.

Werden Sie um den Jahreswechsel herum ein wenig mehr Freizeit haben?

Ja, da gibt es natürlich schon auch die Möglichkeit, für die Familie und für mich etwas mehr Zeit zu haben. Nicht zuletzt deshalb, weil es ja auch viel weniger Sitzungstermine gibt.

Gibt es in Ihrer Familie spezielle Silvester-Rituale oder spezielle Silvester-Speisen?

Ein Ritual und Fixpunkt bei uns ist der Donauwalzer um Mitternacht.

Links- oder Rechtswalzer?

Wir tanzen beides.

Ist für Sie Silvester auch ein Anlass, persönlich eine Bilanz zu ziehen?

Das mache ich natürlich, aber nicht nur auf das abgelaufene Jahr bezogen. Ich denke auch an meine Familie und an viele Wegbegleiter. So wird der Rückblick von Silvester zu Silvester immer länger.

Wie sieht Ihre politische Bilanz nach den ersten rund neun Monaten als Landeshauptmann aus?

Die Zeit ist rasant vergangen. Natürlich ist das sehr subjektiv, aber ich denke, dass ich bei den gesteckten Zielen und Aufgaben ein gutes Stück weitergekommen bin — sei es beim Schuldenabbau oder bei den Schwerpunktsetzungen im Sozialen, in der Gesundheit, in der Infrastruktur. Es geht nicht nur darum, dass man große Reden schwingt, sondern dass die Reden spürbar und die Ziele umgesetzt werden.

Halten Sie etwas von Glücksbringern? Welche verschenken Sie gern, welche bekommen Sie gern?

Klar. Ich verschenke sie und bekomme sie, für mich gehört das zur Tradition einfach dazu. Aber ich interpretiere nicht allzu viel hinein. Vom Hufeisen über Kleeblatt und Marienkäfer bis zum Rauchfangkehrer hat alles seine Berechtigung.

Werden Sie heuer Silvesterraketen abfeuern?

Nachdem unsere Kinder darauf nicht mehr so eine Riesenlust haben, ist das kein besonderes Thema mehr bei uns.

Verraten Sie uns einen Ihrer größten Wünsche für das kommende Jahr 2018?

Dass wir auch im Rückblick auf 2018 sagen können, wir haben in Oberösterreich Sicherheit, Frieden und Wohlstand für breite Kreise.

Die Fragen an LH Thomas Stelzer stellten Christian Haubner und Markus Ebert