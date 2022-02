„Es gibt keine Corona-Generation“

Am Freitag ist Zeugnisverteilung und kommende Woche werden dann Semesterferien in OÖ sein. Für Bildungsdirektor Alfred Klampfer Zeit, eine Zwischenbilanz über mittlerweile vier Corona-Semester zu ziehen.

VOLKSBLATT: Nach diesem erneut turbulenten Wintersemester: Froh, dass nun Semesterferien kommen?

KLAMPFER: Jeder ist froh, dass die Semesterferien kommen. Es ist auch gut, dass die Schüler Zeit für Entspannung haben und durchschnaufen können. Und auch die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleiterinnen und Schulleiter haben sich das sehr verdient.

Welches Zeugnis würden Sie der Schulverwaltung geben?

Als verbale Beurteilung würde ich sagen: Es sind viele Herausforderungen gewesen und ich glaube, wir haben damit relativ gut umgehen können – soweit man das in einer Pandemie sagen kann. Es hat sich ja alles ständig verändert bzw. ist geändert worden und wir mussten immer rasch reagieren.

Wie ist es, wenn man zu Flexibilität verpflichtet wird, obwohl man eigentlich Planungssicherheit geben will?

Das ist immer die Abwägung: So wenig ändern wie möglich, so viel stabil lassen wie möglich, Planungssicherheit geben, aber gleichzeitig permanent auf das Virus reagieren.

Was hat Sie mehr geärgert: die Unklarheiten bezüglich des Lockdowns im November oder die Testprobleme nach Weihnachten?

Es war beides nicht angenehm: Die Testproblematik nach Weihnachten ist nicht bei den Schulen gelegen und Hut ab vor den Schulen und Lehrern, die geholfen haben, die Situation zu meistern. Wir und die Schulen hatten auf dieses Problem keinen Einfluss, es hat aber bei uns zu sehr viel Mehraufwand geführt. Im Herbst war es nicht leicht zu kommunizieren …

Verstehen Sie die Forderungen der Schülervertreter bezüglich der Matura?

Natürlich, wenn ich Schülervertreter bin, würde ich mich auch positionieren. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass die Lehrerinnen und Lehrer wissen, was durchgenommen wurde. Und die mündliche Matura wird sicher mit Augenmaß passieren. Und es zeigt auch an, dass wieder ein Stück weit Normalität eintreten kann.

Wie ist die Stimmung unter den Lehrern?

Ich glaube, dass es gut ist, dass jetzt Semesterferien sind. Die vergangenen Wochen waren sehr herausfordernd. Zuerst die Testprobleme und jetzt die vielen Ansteckungen, die immer wieder zu kurzen Distance-Phasen geführt haben.

Bis 3. März sollen die Prüfungskommissionen für jene Schüler fixiert sein, die sich von der Schule abgemeldet haben. Wie viele Schüler sind es genau in OÖ und können diese Schüler kommendes Jahr wieder in den Normalunterricht einsteigen?

Aktuell sind 1211 Kinder zum häuslichen Unterricht abgemeldet, zu Schulbeginn waren es noch mehr als 1400. Einige sind also schon wieder zurückgekommen und ich hoffe, dass sich noch mehr dafür entscheiden, die Schule wieder zu besuchen. Sie können jederzeit wieder einsteigen.

Und wenn Sie daheimbleiben, gibt es die kommissionelle Prüfung?

Genau. Wie in der Schule wird geprüft und dann ein Zeugnis ausgestellt. Wenn die Prüfung nicht bestanden wird, müssen die Schüler in den Regelunterricht zurück und das Jahr wiederholen. Wenn sie es schaffen, steigen sie auf und könnten erneut in den häuslichen Unterricht wechseln — aber auch wieder normal in die Schule gehen. Unsere Türen stehen offen.

Mit Semesterbeginn könnten weitere Lockerungen kommen: Was wäre besonders wichtig?

Alles, was zur Normalität beiträgt, ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir bei den Öffnungen stufenweise mitgehen. Und es ist natürlich auch klar: Den einen geht es viel zu langsam, den anderen viel zu schnell. Und dazwischen werden wir uns durchmanövrieren.

Wäre es sinnvoll, am ersten Schultag (Montag) noch einen „Sicherheitstag“ einzulegen?

Mein Aufruf ist, dass die Kinder sich am Sonntag, bevor sie in die Schule gehen, selbst testen. Und wir haben das Glück, dass wir mit den Semesterferien die letzten sind und wir werden jetzt genau schauen, wie es den anderen Bundesländern geht … und wenn es die Lage erfordert, werden wir selbstverständlich Maßnahmen setzen.

Wird man die Generation „Corona“ merken?

Nein. Ich weigere mich von einer Pandemie- oder Corona-Generation zu sprechen, weil ich weiß, dass in den Schulen trotz der Herausforderungen viel gelernt wurde. Das darf man nicht abtun, vielleicht haben die Schüler sogar Dinge gelernt, die man sonst nicht gelernt hätte und die vielleicht für das Leben wichtig sind.

Zumindest die Digitalisierung wurde durch das Virus beschleunigt. Kann man schon eine Zwischenbilanz über die Tablet-Aktion ziehen?

Wir haben momentan 80 Prozent der Tablets ausgeteilt, etwa 20 Prozent sind in der zweiten Ausschreibung. Es ist also alles auf Schiene. Und auch bei den Leitungen in den Schulen sind wir im Bundesbereich bei 100 Prozent Glasfaser und in den NMS bei weit über 80 Prozent. Die Schulen haben schnelles Internet, die Geräte sind draußen und jetzt geht es darum, mit den Geräten guten Unterricht zu machen.

Mit Bildungsdirektor ALFRED KLAMPFER sprach Herbert Schicho