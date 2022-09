Es grünt, wuselt und lebt im OK

Kommunikation via Handy, Telefon, Computer, mit oder ohne bewegtes Bild. Was fehlt? Nähe, Berührung, Herz. 2002 haben Christa Sommerer und Laurent Mignonneau die interaktive Installation „Mobile Feelings“ geschaffen. Keine Stimme, kein Text, einzig Herzschlag, Puls und Atem werden übertragen und berühren den Empfänger im wahrsten Sinne des Wortes.

Christa Sommerer, in Gmunden geboren, studierte einst Pharmazie, später Biologie. Dann fand sie den Weg zur Kunst. 1991 holte sie Peter Weibel an eine der ersten Ausbildungsstätten für Medienkunst nach Frankfurt, ebenso wie den gebürtigen Franzosen Laurent Mignonneau.

Die beiden wurden ein Paar, auch auf künstlerischer Ebene, und Pioniere in Sachen Medienkunst. Ihr Weg führte sie u.a. in die USA, nach Japan und schließlich nach Oberösterreich, wo sie an der Kunstuni Linz den Studiengang „Interface Culturs“ aus der Taufe hoben. Ihr Arbeiten werden weltweit gezeigt und gefeiert.

Zauberhaftes Programmiertes

Erstmal widmet ihnen nun die OÖ Landes-Kultur GmbH eine Retrospektive im Offenen Kulturhaus (OK) in Linz. Die Schau, kuratiert von Genoveva Rückert, begleitet den Weg des Künstlerpaares von 1992 bis 2021 und zeigt nicht nur deren prägenden Einfluss, sondern auch die Entwicklung von Medienkunst.

Zu ihrer Arbeit „A-Volve“ gab es 1994 durchaus auch Stimmen, die sich echauffierten, Künstler würden hier Gott spielen, Leben schaffen und zerstören. „Dabei war der religiöse Gedanke für uns gar nicht relevant“, sagt Sommerer. Gezeigt haben Sommerer und Mignonneau damals wie heute einen Pool, in den man virtuelle Kreaturen setzen kann.

Wie die virtuellen Wesen gezeichnet sind, bestimmt ihren genetischen Code, ihr Aussehen, ihre Geschwindigkeit, ob sie gefressen werden, selber fressen, sich vermehren. Lebenszeit: 1 Minute. Außer der Mensch greift ein, legt seine Hand über die Projektion. Dann ist es vorbei mit den quallenartigen Tierchen. Die Technik dahinter lässt sich erklären, Mignonneau hat im Laufe seiner Karriere vieles erfunden und programmiert — und Zauberhaftes entstehen lassen. Diese Anziehung funktioniert, auch ohne hinter die Kulissen zu schauen.

Das Aufeinandertreffen von Natur und Maschine prägt bis heute das Werk von Sommerer und Mignonneau. Das Prinzip des Lebens findet sich immer wieder: schöpfen, selektieren, auslöschen, der Mensch ist dabei immer Akteur. Die 16 im OK gezeigten Arbeiten erwachen erst zum Leben, wenn der Besucher sie bedient, mit ihnen in Interaktion tritt. So auch das erste gemeinsame Werk „Interactive Plant Growing“ (1992). Eine Berührung einer Pflanze lässt auf einer Leinwand virtuelle entstehen. Später setzten die Künstler die Arbeit fort, inspiriert von Monets „Seerosen“ wachsen die Pflanzen in „Eau de Jardin“(2004) auf einer großen gebogenen Leinwand, wir betrachten sie von oben, Wassertropfen bewegen das faszinierende Bild.

Ausgeprägte Ästhetik, aber auch immer Spielerisches und Humorvolles begleitet die Arbeiten von Sommerer und Mignonneau, die die schier unendlichen Möglichkeiten der Medienkunst auskosten und zeigen. Fliegen und andere Insekten begleiten durch die ganze Schau, folgen dem Besucher, bilden seine Umrisse, es wuselt am Boden und an den Wänden. Alles ist herrlich am Leben im Werk des Paares.

Bis 26. Februar ist die Schau „Christa Sommerer und Laurent Mignonneau. The Artwork as a Living System“ in Linz zu sehen, nächste Station ist die Art Brussels.