Es ist 12 Uhr

Beim Breitbandausbau ist es nicht fünf vor zwölf sondern bereits zwölf Uhr, um die Ist-Situation zu beschreiben. Will Österreich in der Wettbewerbsfähigkeit nicht zurückfallen ist genau jetzt – und nicht erst in ein paar Jahren – der massive Ausbau der Breitbandinfrastruktur notwendig.

Eine Milliarde Euro sind dafür definitiv zu wenig. Warum? Die Datenmenge verdoppelt sich mittlerweile alle acht Monate und neue Geschäftsmodelle sowie Anwendungen sprießen praktisch tagtäglich aus dem Boden.

Man denke an Buchungsplattformen, Streamingdienste, autonomes Fahren oder Virtuelle Rundgänge als Zusatzservices. Zudem erlaubt die Digitalisierung, dass Unternehmen nicht nur in den Ballungsräumen ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten können, sondern auch in den ländlichen Regionen.

Das sichert Arbeitsplätze auf dem Land und bremst die Landflucht. Die von Doris Hummer geforderten vier Milliarden Euro sind natürlich kein Pappenstiel – allerdings sind diese als unabdingbare und notwendige Investition in die Zukunft zu sehen. Denn der heimische IT-Sektor trägt schon jetzt 8,6 Prozent zur Wertschöpfung bei. Rechnet man indirekte Effekte dazu, kommt man auf einen Produktionswert von 36,6 Milliarden Euro. Und diese Tendenz ist weiterhin stark steigend.