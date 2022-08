SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer zieht positive Bilanz über sechs Jahre in der Spitzenpolitik

VOLKSBLATT: Sie werden in diesem Herbst das Parkett der Landespolitik verlassen. Wie viel Wehmut ist dabei und was wird Ihnen abgehen?

GERSTORFER: Ich hatte genug Zeit, mich auf die Situation einzustellen. Es ist ein gut geplanter Abschied. Ich habe meinen Frieden mit der Situation gefunden und freue mich, auf das, was kommt. Ich werde sicher weiterhin Menschen unterstützen und mich einbringen.

Sie waren sechs Jahre lang Landesrätin. Was war das Highlight und was würden Sie in der Rückschau heute anders machen?

Ich glaube, dass es in der Sozialpolitik gelungen ist, sehr viele Dinge zu etablieren und zu verbessern. Ganz wichtig sind die 800 Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen, die auch durch meinen Druck entstanden sind. Es gibt im Bereich der Pflege viele Dinge, auf die ich stolz bin, weil sie ohne meine Initiative nicht gekommen wären, etwa die Förderung der Kurzzeit-Pflegeplätze oder die Errichtung von Tagesstrukturen. Oder die Verbesserung der Pflege-Dokumentation und der Pflegeausbildung. Oder auch der Ausbau bei den Frauenhäusern.

In den vergangenen beiden Jahren war man eher als Krisenmanager gefragt?

Natürlich forderte uns Corona. Aber wir haben auch während der Pandemie etwa das Pilotprojekt für die Anstellung pflegender Angehöriger gestartet. Und den Bonus für die 24-Stunden-Betreuerinnen, die während des Lockdowns hierblieben, konnten wir sogar bundesweit durchsetzen. Aber wir haben auch zusätzlich Frauenhaus-Plätze geschaffen, weil wir erwartet haben, dass die Gewalt durch die Lockdowns zunimmt. Die Plätze waren rasch belegt.

Corona und jetzt die Teuerung, was soll und kann das Land tun?

Oberösterreich hat hier viel zu wenig getan. Die Erhöhung des Heizkostenzuschusses ist lächerlich, das betrifft nämlich nur ein Prozent der Bevölkerung — etwa 14.000 Personen —, die einmalig um 23 Euro mehr bekommen haben. Es braucht besonders dringend eine Änderung bei der Wohnbeihilfe, der anrechenbare Wohnungsaufwand darf nach wie vor 7 Euro pro m² nicht überschreiten, solche Wohnungen gibt es kaum mehr. Auch bei der Sozialhilfe für Kinder gäbe es viel Spielraum für das Land.

Wie schwierig ist eigentlich der Spagat zwischen kantiger Oppositionspolitik und Regierungsverantwortung?

In der Regierungsverantwortung, ich war den Großteil meiner Amtszeit für das Sozialressort zuständig, ist es natürlich ein Spagat: Wenn ich zu kantig bin, wirkt sich das für die Menschen aus, weil ich nichts durchsetze. Es muss also eine Gesprächsbasis mit den Mitbewerbern aufrechterhalten werden. Aber natürlich muss man auch ganz klar benennen, was fehlt und wo dringender Handlungsbedarf besteht.

Was heißt das konkret?

Etwa bei der Pflege wird sich mein Nachfolger auf den Kopf stellen können: Es wird nicht gelingen, den Bedarf an Arbeitskräften zu stillen, solange man die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung nicht verbessert.

Sie haben die SPÖ in einer sehr schwierigen Zeit übernommen. Gibt es einen Ratschlag an den Nachfolger?

Es gibt sicher keine Ratschläge an Michael Lindner und schon gar nicht über die Medien. Als ich im Sommer 2016 die SPÖ übernommen habe, war sehr viel Unruhe in der Partei. Es war ein sehr turbulentes Jahr und es gab viele Fragezeichen. In diesen sechs Jahren ist es gelungen, dass die Partei ruhiger und gefestigter geworden ist. Die Kommunikation untereinander hat sich deutlich verbessert. Auch die strategische Ausrichtung ist klar und wird es auch bleiben: Arbeit, Pflege, Gesundheit und Kinderbetreuung sind ganz klar unsere Dauerbrenner. Als neues Thema fordern wir Maßnahmen gegen die Teuerung. Die Übergabe ist etwas früher als ich geplant habe, aber Michael Lindner war und ist mein Wunschkandidat.

Hätte Sie die Arbeit auf Bundesebene einmal interessiert?

Nein. Für mich war immer klar, dass Oberösterreich mein Spielfeld ist.

Traurig, dass die SPÖ keine Bundespräsidentschaftskandidatin stellt?

Nein. Ich bin mit der Entscheidung sehr zufrieden. Alexander van der Bellen hat diese Aufgabe gut gemeistert und für uns in der Sozialdemokratie gab es eine ganz breite Mehrheit, dass wir ihn unterstützen werden. Beim übernächsten Wahlgang wird es bestimmt wieder eine Kandidatin oder einen Kandidaten der SPÖ geben.

Politik ist ein 24-Stunden-Job. Was werden Sie mit der vielen Freizeit künftig tun?

Es gibt mehre Angebote, wo ich mich engagieren kann. Ich werde auch mehr Zeit für meine Kinder und die vier Enkelkinder haben, die sind zwischen zehn Monaten und neun Jahre alt. Und ich habe einen großen Garten, der freut sich jetzt schon über mehr Pflege als im Wahlkampfjahr 2021.