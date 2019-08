Drei Jahre ist es her, dass die Innviertler Motorradschmiede auf dem Red-Bull-Ring ihr MotoGP-Projekt präsentierten. Seitdem hat sich viel getan und die Kurve zeigt kontinuierlich nach oben. „Wir waren am Anfang 3,5 Sekunden pro Runde hinten, jetzt sich wir bei 0,4 bis 0,5 Sekunden. In Brünn hatten wir schon die sechst schnellste Rennrunde“, verwies KTM-Motorsportchef Pit Beirer vor dem Grand Prix von Österreich am Sonntag (14 Uhr/live ServusTV) im Gespräch mit dem VOLKSBLATT auf die nackten Zahlen.

Dem pflichtet Big Boss Stefan Pierer bei: „Das Package ist schon wettbewerbsfähig. Mit dem Bike, vor allem mit den Schritten, die in den letzten Wochen passierten, sind wir extrem zufrieden.“ Der 62-Jährige gilt als Mann der klaren Worte, wie er im VOLKSBLATT-Interview bewies.

Pierer über … die Zukunft von KTM in der MotoGP:

„Wir verlängern demnächst vorzeitig für weitere fünf Jahre, also bis 2026. Denn es gibt Stabilität, was das Reglement betrifft und es wird in Zukunft mehr Rennen geben, nächstes Jahr vielleicht schon 20. Die Richtung, in die DORNA (die Vermarktungsgesellschaft/Anm. d. Red.) geht, ist gut. Es ist eine gute Show und wir sind dabei.“

… die Ziele in der MotoGP:

„Es ist relativ simpel. Das Olympische Motto ist nicht unseres, wir wollen am Ende des Tages gewinnen. Wir haben bis jetzt in 25 Jahren immer geliefert, auch wenn es länger gedauert hat. Bei der Rallye Dakar sieben Jahre, in der Supercross elf Jahre.“

… die letzten Zehntel:

„Das ist keine Geld-Geschichte, das ist das Gute an dieser Rennserie, deren technisches Reglement so bemessen ist, dass du als kleinerer Rennstall gegen die großen Teams wie Honda antreten kannst. Du kannst gar nicht viel mehr ausgeben: 35 oder 40 Millionen, das macht das Kraut nicht fett. Du hast eine bestimmte Mannschaftsstärke und da brauchst du die besten Leute, die die vielen kleinen Mosaiksteine richtig legen. Das ist das Wichtigste.“

… seinen Lieblingsgegner:

„Es gibt nichts Schöneres, als Honda zu schlagen. Marquez ist ein außergewöhnliches Talent, ohne ihn wäre Honda nirgends. Denn am Ende des Tages macht der Spitzenfahrer das Spitzengerät.“

… Neuzugang Johann Zarco, dessen Saison durchwachsen verläuft:

„Er ist in einer schwierigen Situation, leidet unter dem Stress. Da müssen wir ihm helfen, dass er sich wieder fängt. Denn mehr als 50 Prozent spielen sich im Kopf ab.“

… Testfahrer Dani Pedrosa:

„Von Dani haben wir heuer schon sehr viel profitiert. Er ist ein halber Ingenieur und immer noch sehr schnell. Leider haben wir durch seine Verletzung ein halbes Jahr verloren.“

… die kleineren Klassen:

„In der Moto3 schaut es (mit WM-Leader Aron Canet/ Anm.) sehr gut aus, mit der Moto2 bin ich nicht zufrieden, aber das ist ein Ressourcenthema.“