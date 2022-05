„Es ist für mich Austropop im 80er-Jahre-Style“

Mit „5 vor zwölf“ kam vergangene Woche sein erstes Album heraus, mit seinen Musikvideos im Hollywood-Style begeistert Ben Saber nicht nur seine Fans. Mit uns sprach der Musiker, der auch ein begnadeter Tänzer ist, über die Liebe zu den 80ern und seine Ambitionen als Schauspieler.

VOLKSBLATT: Was war zuerst da — die Liebe zum Tanzen oder zum Singen?

BEN SABER: Zuerst war die Liebe zum Tanzen da, später hat sich herauskristallisiert, dass das Singen noch mehr meine Liebe ist. Ich habe mir beides anfangs selbst beigebracht, mit 18, 19, habe ich zu studieren begonnen.

Da hat es Sie ja auch ins klassische Fach verschlagen …

Ich war nie nur auf eine Musikrichtung fokussiert, ich habe mir durch die Bank alles angehört und Klassik hat mich sehr inspiriert. Deswegen habe ich Operette studiert, weil ich dachte, wenn ich diese Technik beherrsche, dann kann ich alles singen.

Möchten Sie irgendwann wieder in dieses Fach eintauchen?

Ich schließe das nicht aus. Vielleicht ein Mix aus klassischer Musik und aktueller? Das könnte ich mir schon vorstellen.

Eine Station Ihrer Karriere war „The Voice“, eine andere Sony Music, jetzt sind Sie bei Sua Kaan Music unter Vertrag. Wie kam es dazu?

Nachdem das mit Sony auseinandergegangen ist, hat sich ein guter Freund gemeldet und mir gesagt, dass Murathan Muslu (Schauspieler und Labelchef bei Sua Kaan Music, Anm.) mit mir reden wolle. Er hat mir von seinen Plänen erzählt, die haben mir sehr gefallen und ich habe gesagt: Ok, dann machen wir das miteinander.

Haben Sie die Musik von Sua Kaan früher gehört?

Ja! Die waren ja damals mit die ersten Rapper, die in den Charts waren. Das hat mich geprägt, da war ich elf, zwölf Jahre alt. Ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse. (lacht) Und ich habe gewusst, das sind sehr korrekte Männer, die Ambitionen haben, was zu erreichen. Das sieht man ja an Murathans Karriere.

Sie sind musikalisch sehr offen. Wie würden Sie die Musik bezeichnen, bei der Sie jetzt gelandet sind?

Das ist die Musikrichtung, die ich immer machen wollte. Ich musste sie nur selbst für mich herausfinden. Es ist für mich Austropop im 80er-Jahre-Style.

Sie sind 1995 geboren, woher kommt die Begeisterung für das Jahrzehnt?

Ich habe schon sehr früh Michael Jackson geliebt, Queen, Stevie Wonder und noch ältere Musik von Aretha Franklin, B. B. King. Für mich ist diese Musik zeitlos, die hat ihren eigenen Vibe, den man sonst nirgends findet.

Der Albumtitel „5 vor zwölf“ ist ja nicht gerade positiv besetzt. Was bedeutet er für Sie?

Ich merke gerade, dass sich die Musiklandschaft in eine Richtung entwickelt, die mir nicht so gefällt. Ich will keine Künstler schlecht machen, aber in den 80ern wusste man: Das ist Queen, das Michael Jackson, das Prince. Heute merkt man zwischen den Künstlern keinen Unterschied mehr. Ich wollte ein Zeichen setzen, dass Musik auch anders geht, so wie früher.

Gibt es denn einen Lieblingssong auf dem Album?

Das sind alles meine Babys. Einer meiner Favoriten ist aber „Eiscreme“, weil es eine kleine Hommage an Falco ist und Christoph Grissemann und Dirk Stermann zu hören sind. „1995“ ist ein sehr persönlicher Song und erzählt ein bisschen über meine Vergangenheit.

Es geht in den Songs auch viel um Mädels, um Liebe …

Es macht den Anschein. Musik ist meine Liebe und ich habe es so konzipiert, dass man meint, es ginge um eine Frau, aber eigentlich geht es immer um Musik.

Ihre Videos erzählen eine fortführende Geschichte. Nur bei dem letzten Video …

„Adrenalin“ springt aus der Geschichte heraus und entführt kurz in eine Traumwelt. Danach geht es hoffentlich wieder weiter mit der Story.

Das heißt, irgendwann kann man sich alle Musikvideos hintereinander ansehen und hat einen zusammenhängenden Film?

Genau. Das nächste Video kommt dann zu „Rote Rosen“.

Die Ideen für die Videos kommen die alle von Ihnen?

Meistens komme ich mit der Idee, setz’ mich mit Murathan zusammen, wir tauschen uns aus. Bei „Adrenalin“ und „Rote Rosen“ habe ich Regie geführt.

Murathan Muslu bringt sich mit seiner Erfahrung aus der Film-Welt stark ein, höre ich da raus.

Definitiv! Nicht nur bei den Videos, auch bei den Songs. Er ist immer da gewesen, hat sich alles angehört und seine Meinung gesagt. Und die respektiere ich auch sehr. Ich bin ein Mensch, der sich alles anhört, und versucht, darauf einzugehen, und nicht nur sein Ding im Kopf hat.

Sie haben schon Erfahrungen im Filmbereich gemacht, zieht es Sie denn auf die Leinwand?

Ja! Ich habe nicht nur Gesang, sondern auch Schauspiel studiert, und das ist ein Weg, den ich gerne gehen würde. Ich habe bei dem Mehrteiler „Euer Ehren“ mitgespielt, das war meine erste Sprechrolle.

Und jetzt gehen Sie auf Tour?

Noch nicht. Dafür muss noch mehr passieren. Vor allem müssen die Songs im Radio laufen. „Kronehit“-Radio spielt „Heute Nacht“, aber sonst ist das schwierig.

Gab es für Sie je einen Plan B – abseits der Musik?

Ich habe mit 15 meine erste Lehre begonnen. Ich wollte einfach alles probieren, um zu wissen, was für mich gut ist. Aber ich habe mich nirgends gefunden, es hat mich nichts glücklich gemacht. Man sollte schon machen, was einen glücklich macht.

Das heißt, jetzt sind Sie glücklich?

Ja, jetzt bin ich vollkommen glücklich. Natürlich könnte es noch besser laufen, weil es schon schwierig ist, Gehör zu finden.

Mit BEN SABER sprach Mariella Moshammer