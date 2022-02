Nach dem Jänner-Trainingslager im spanischen Benicasim und dem Einrollen bei der Algarve-Rundfahrt startet Radprofi Tobias Bayer mit den beiden belgischen Eintagesrennen Omloop Het Nieuwsblad (Samstag) und Kuurne-Bruxelles-Kuurne (Sonntag) so richtig in sein zweites Jahr beim Weltklasse-Team Alpecin-Fenix.

„Mit meiner sportlichen Entwicklung bin ich mehr als zufrieden und mit der Burgos-Rundfahrt (14./Anm.) sowie den Auftritten bei der Vuelta erlebte ich auch Highlights“, erinnerte sich der 22-Jährige aus Straß im Attergau.

Riesen Stellenwert

Auch wenn die Vorbereitung nicht perfekt war, sollte die Form beim heutigen Auftakt der Frühjahrs-Klassikers stimmen. „Es ist ein Traum, da selbst mitzufahren. Die Klassiker haben in unserem Team, das nur darauf ausgerichtet ist, einen riesen Stellenwert“, freut sich Bayer auf die anspruchsvollen Rennen.

Auch Neuzugang Michael Gogl wird am Samstag für Alpecin-Fenix in die Pedale treten. „Es ist natürlich super cool, dass er da ist, wir in Mundart miteinander reden können und er ist eine enorm gute Verstärkung fürs Team“, sagte Bayer über den Wolfsegger, der letztes Jahr bei der Strade Bianche sensationell Sechster wurde und Top-Leute wie den zweifachen Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar hinter sich ließ.

Von Daniel Gruber