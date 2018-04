Von Roland Korntner

Die Erleichterung im Lager der SV Guntamatic Ried war nach dem 2:0 über Wattens, dem ersten Sieg nach acht Pflichtspielen, allgegenwärtig. Aber auch der Realismus. „Wir haben uns viel anhören müssen in den letzten Wochen, da tut dieses Erfolgserlebnis gut“, so Kapitän Thomas Gebauer. „Jetzt gehen wir ein wenig entspannter ins nächste Spiel“, betonte der Torhüter. Gleichzeitig stellte er klar: „Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir müssen den Sieg richtig einordnen, demütig bleiben. Das war nur ein erster Schritt, gegen Kapfenberg müssen wir nachlegen“, so Gebauer. Zufriedener bilanzierte Interimstrainer Fränky Schiemer. „Wir waren aggressiv, sind kompakt gestanden, haben wenig zugelassen und jeden Fehler selbst ausgebessert und haben uns viele Chancen herausgearbeitet.“

Der Manager wird mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ auch morgen in Kapfenberg coachen, die Trainersuche ist aber natürlich längst angelaufen. Oliver Lederer habe man nicht kontaktiert, so Finanzchef Roland Daxl, mit Gerhard Schweitzer habe er nur ein privates Gespräch geführt.

„Warum ein erfolgreiches Team trennen?“

„Theoretisch“ sei es, so Schiemer, natürlich auch möglich, dass er die Mannschaft bis Saisonende coacht, nicht aber sein Ziel. Die Suche hänge von vielen Parametern ab: „Der Trainer muss zur Mannschaft, zu unserer Philosophie passen, unsere Spieler kennen, finanzierbar sein“, so Schiemer. Gewinnt Ried aber auch morgen, könnte er freilich länger Interimscoach bleiben: „Wenn ein Team erfolgreich ist, warum soll man es trennen“, fragte sich Daxl.