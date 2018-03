Eishockey: „Es ist nichts passiert!“

Nach der unglücklichen 2:3-Niederlage in Salzburg wollen (und wohl auch müssen, Anm.) die Linzer Black Wings am Dienstag (20.20, live ServusTV) in Linz gegen die Red Bulls gewinnen. „Ich finde, wir haben eine gute Leistung gezeigt und auf der können wir aufbauen“, zeigte sich Torschütze Spannring positiv. „Wenn wir aggressiv spielen, kreieren wir auch viele Chancen und dann ist Salzburg zu schlagen. Wir müssen bereit sein und Vollgas geben!“

Primär muss die Mannschaft die Balance zwischen Training und Regeneration finden, um möglichst ausgeruht in die Spiele gehen zu können. Favorit im Halbfinale ist Salzburg, dementsprechend lassen die Wings erst gar keine Belastung aufkommen. „Wir dürfen uns keinen Druck machen“, so Spannring. „Wenn wir uns an unseren Gameplan halten, dann funktioniert das auch in dieser Serie.“

Ganz einfach, meinte auch Andreas Kristler: „Es ist nichts passiert, es steht 1:0 in der Serie und in Linz gewinnen wir Spiel zwei!“