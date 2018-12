„Es ist nie tragisch, immer süß und melancholisch“

Als Dirigent denkt man bei Ihnen zunächst an Wagner — an das große, schwere Repertoire. Welche Beziehung haben Sie zur „leichten“ Musik der Strauß-Dynastie?

THIELEMANN: Man hat völlig vergessen, dass ich in meiner frühen Kapellmeisterzeit und auch jetzt in Dresden eine Menge Operette und Spieloper dirigiert habe — das ist dann durch Wagner irgendwie überlagert worden. In Dresden machen wir dieses Repertoire regelmäßig: Die „Witwe“, die „Csardasfürstin“, nächstes Jahr „Land des Lächelns“. Ich habe eine fantastische Beziehung dazu. Mit dieser Musik in Berührung zu kommen — das tut allen gut.

Was lernt man von ihr?

Man lernt, wirklich fein zu dosieren. Denn man braucht vor allem viel Geschmack. Jedes Ritardando und jedes Rubato muss man mit viel Geschmack machen — und das kommt einem nachher auch bei einem Bruckner oder einem Wagner zugute.

Ein Orchester wird ja von dem Repertoire, das es regelmäßig spielt, in seiner gesamten Klangkultur geprägt. Hört man den Walzer bei den Philharmonikern, auch wenn man etwas ganz anderes mit ihnen spielt?

Mich verbindet mit diesem Orchester eine jahrzehntelange Freundschaft. Und natürlich — man hört es. Sie sind so, weil sie dieses Repertoire abdecken und natürlich aufgrund ihrer Opernerfahrung. Die Flexibilität, die man mitbringen muss, wenn man mit Sängern arbeitet, die bedeutet: die Leute im Orchester sind hellwach.

Welche Überlegungen gab es für das Programm?

Mir war wichtig, dass keine Stücke dabei sind, die im Niveau abfallen. Man spielt ja zu Neujahr auch immer einige Erstaufführungen — und manchmal klingen die Titel gut, aber die Musik ist nicht danach. Wir haben ein Programm, das wirklich abwechslungsreich ist und clever zusammengestellt. Außerdem gibt es viele Referenzen zur Staatsoper, die nächstes Jahr 150 Jahre feiert und wo wir ja zum Jubeltag gemeinsam die „Frau ohne Schatten“ geben werden (Premiere am 25. Mai, Anm.). Man muss einen Bogen schaffen in diesem Konzert, bei aller Gelassenheit. Es gibt ja nichts Angestrengtes bei dieser Musik, die Welt geht nicht unter, keiner stirbt. Es ist nie tragisch, aber immer süß und melancholisch.

*

ORF 2 sendet das Neujahrskonzert live aus dem Wiener Musikverein ab 11.15 Uhr.