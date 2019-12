Es jauchzte und frohlockte wieder

In großer Direktheit der Sakralmusik und spontaner Festlichkeit des Klanges wurde das „Weihnachtsoratorium“ von J.S. Bach am Samstag in der Linzer Minoritenkirche bei musica sacra zu Gehör gebracht. Michi Gaigg mit ihrem Spitzenensemble L’Orfeo Barockorchester war in Aktion, für die Alte Musik physisch und mental glühend mit ihrer emotional bewegten Gestik. Erst kürzlich waren sie und ihr Ensemble heimgekehrt von der Hamburger Elbphilharmonie, wo sie gefeiert wurden. Vielleicht konnte sie dennoch den totalen Einsatz ihrer Gefühle diesmal nicht ganz realisieren und die Spannung ausdrücklicher Hingabe bei ihrem Team nicht bis zum Schluss durchhalten. Manche Einsätze hätten präziser kommen können, versteckte Ansätze von Ermüdung wären zu vermeiden gewesen. Leicht verständlich, warum die Aufführung aller sechs Kantaten an einem Abend heute kein Thema mehr ist. Das Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft unter Albert Hartinger erwies sich quantitativ schwächer, als es seine Qualität hätte ausweisen können. Die Sopranistinnen Marcia Sacha und Bettina Meiners lieferten solistische Glanzleistungen wie auch der Tenor Virgil Hartinger als Evangelist, Markus Volpert in der Baritonpartie und der Altus von Alois Mühlbacher, dem ehemaligen Florianer Sängerknaben, der kraft seiner Ausbildung zum Countertenor noch an der Durchsetzung seiner Mittellage wird zu arbeiten haben. Bach und Weihnachten, eine untrennbare Verbindung. Ist doch kaum eine bessere Einstimmung auf das Fest zu erreichen. Laut durfte nur der Applaus des mehr als dankbaren Publikums sein. G. Szeless