Es läuft rund bei KTM

Der Motorradhersteller KTM Industries mit Zentrale in Mattighofen (Bezirk Braunau) konnte im ersten Halbjahr sowohl bei Umsatz als auch operativem Ergebnis kräftig zulegen. Während der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um acht Prozent von 758,8 auf 821,8 Millionen Euro stieg, konnte das EBIT um 19 Prozent von 65,8 auf 78,4 Millionen Euro verbessert werden. Den Ergebniseffekt aus dem Verkauf der Pankl-Gruppe beziffert KTM mit rund 26 Millionen Euro. Durch den Verkauf der Pankl-Gruppe (1800 Mitarbeiter) an die Pierer Industrie AG-Gruppe hat sich der Mitarbeiterstand bei der KTM Industries-Gruppe per Ende Juni von 5887 auf 4334 Mitarbeiter verringert. In Österreich sind 3645 Mitarbeiter, beziehungsweise 84 Prozent, beschäftigt.

Den Motorradabsatz konnte KTM um 15 Prozent steigern. In Summe lieferten die Mattighofener im ersten Halbjahr 126.808 Bikes aus. Dabei konnte KTM in allen Regionen weltweit deutlich an Marktanteilen dazugewinnen. In Europa gab es bei den Zulassungsziffern ein Jahresplus von 36 Prozent auf einen Marktanteil von 11,3 Prozent.