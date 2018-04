Es lebe der Spaghettiwestern

Premiere im Linzer Theater in der Innenstadt „Halleluja, vier Fäuste trumpfen auf“

Von Eva Hammer

Indianer vertreiben die Siedler. Der hinterfotzige Sheriff hat die Rothäute mit Feuerwasser bestochen, damit er das Land der Siedler billig bekommt, um es dann der Eisenbahngesellschaft teuer zu verkaufen. Dieser rote Faden zieht sich durch die ganze weite Prärie, die sich seit Donnerstag auf der kleinen Bühne des Theaters in der Innenstadt ausbreitet. Im Zentrum das Drecksnest Halleluja Springs und der dortige Saloon. Drei Tage dauert es im Wilden Westen, gute zwei Stunden auf der Bühne, bis die ungleichsten aller Brüder wieder Frieden und Ordnung schaffen.

Auf den Spuren von Bud Spencer & Terence Hill

Nik Raspotnik, Intendant und Fan der Spaghettiwestern mit Bud Spencer und Terence Hill, macht sich diesmal selbst zum Himmelhund. Ungespitzt rammt er mit dem Dampfhammer seine Gegner in den Boden, besonders jene, die ihm sein Essen streitig machen wollen. Nach Peter Alexander, Tom Jones und Falco grantelt er in Zeitlupe zwei Oktaven tiefer, akustisch und optisch ident mit Bud Spencer. Oliver Roitinger als blauäugiger Bruder macht verbal wie physisch die bessere Figur. Seine Spezialität ist die Backpfeifen-Colt-Kombi. Funktioniert wie im Film dreimal hintereinander und nochmal in Zeitlupe. Auch die legendäre „Colt im Nasenloch“-Nummer kommt vor. Hut ab vor Choreografie und Tontechnik, die Präzision lässt nichts zu wünschen übrig.

„Halleluja! Vier Fäuste trumpfen auf“, eine Hommage an den Spaghettiwestern, feierte am Donnerstag Premiere. Die Bühnenfassung aus den 17 Terence Hill- und Bud Spencer-Filmen mit unzähligen Zitaten aus anderen Western und einer Fülle von eigenen Gags stammt von Oliver Ereny. Aasgeier umrahmen die Bühne. Sie krächzen das Lied vom Tod. Zwei coole schwule Typen — Martin Purth als Lefty und Stefan Parzer als Tango — kalauern sich durch die Prärie. Sie stehen im Dienst des Sheriffs Big Joe, den Michael Kuttnig als klassischen Westernbösewicht im schwarzen Anzug zelebriert. In seinen Händen lag auch die gelungene Regie. Die unterschiedliche Denkgeschwindigkeit der Helden ist Basis der bröseltrockenen Originaldialoge, bei denen gelegentlich auch die Mutti (Stefan Parzer) kräftig mitmischt. Komische Randfiguren sorgen für weiteren Wirbel im Wilden Westen. Dagmar Goller ist zuständig für den Saloon und eine kleine Liebesgeschichte. Dazu Originalfilmmusik und Hits mit adaptierten Texten. Lauert im ersten Teil noch die eine oder andere Länge, gerät spätestens nach der Pause und dem zweiten Mal „Dune Buggy“ von Oliver Onions das Publikum „außer Rand und Band“ und erklatscht den Hit ein drittes Mal. Zwei Stunden Spaß!

