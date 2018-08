„Es liegt an mir“ — Dadic heiß auf nächste Medaille

Von Tobias Hörtenhuber

„Die letzte Trainingswoche vor der Abreise nach Berlin war vermutlich die beste der gesamten Saison, jetzt liegt es an mir“ — Ivona Dadic, Österreichs zweite Medaillenhoffnung bei der LA-EM nach Lukas Weißhaidinger (Diskusfinale bei Redaktionsschluss noch im Gange), geht mit einer großen Portion Selbstvertrauen in den am Donnerstag startenden Siebenkampf. Den Abschluss bildet am Freitag (20.20) der 800-m-Lauf.

Rekord für Medaille?

„Ich versuche die positive Stimmung von 2016 (EM-Bronze/Anm.) mitzunehmen.“ Edelmetall hängt für die Oberösterreicherin, die für Union St. Pölten startet, aber hoch. „6500 bis 6600 Punkte wird man für eine Medaille brauchen“, ist Dadic überzeugt. Bei einer Saisonbestleistung von 6413 Bedarf es also einer außergewöhnlichen Leistung der 24-Jährigen. „Ich traue mir zu sagen, dass ich das kann“, nimmt die ÖLV-Rekordhalterin (6417) die Herausforderung an.

Und Dadic kann, wie berichtet, im Wettkampf auf die Unterstützung der Teamkolleginnen Verena Preiner (23/Union Ebensee) und Sarah Lagger (18/Zehnkampf-Union Linz) zählen. „Bei den technischen Disziplinen kann man sich gegenseitig helfen und Feedback geben“, erklärte Preiner, die in Richtung ihrer Bestleistung von 6308 Punkten kommen will. „Dann wird man sehen, was herausschaut.“