Es muss nicht immer Bach sein

Für Musica sacra ging das Ensemble Castor am zweiten Adventsonntag auf pastorale Entdeckungsreise und präsentierte seltene Kammermusikschätze auf historischen Instrumenten. Außer der unbändigen Musizierfreude entwickeln die Castor-Mitglieder ein unglaublich lebhaftes und lebendiges Bild vom Barock und dem stilistisch unterschiedlichen Charakter seiner Stücke, indem sie die Klangmischungen der gläsernen Schwebetönen zu dynamisch ungemein farbigen Abstufungen führen.

Für das Raritätenprogramm trat das Ensemble (teils mit Soli bedacht) unter der Leitung des berühmten Stargeigers Enrico Onofri auf. Unter der Prinzipalin Petra Samhaber-Eckhardt spielten bei den Geigen Monika Toth, Nina Pohn und Katharina Pöttinger, die sich den Violapart mit Cristina Vasi teilte, die Celli waren mit Jörg Zwicker und Kaspar Singer besetzt, Barbara Fischer betreute das Violone (Kontrabass), Erich Traxler in alter Treue das Cembalo und auf den beiden Blockflöten brachten Stjepan Nordilo und Domenika Thanner erfrischende Pastoralstimmung in den Raum der Minoritenkirche.

Ausgehend von Georg Philipp Telemanns Pastoralsuite im französischen Stil war der Bogen der Vortragsfolge gespannt über Giuseppe Valentini, Petro Locatelli, Lorenzo Gaetano Zavateri als eine Premiere, bis zu Johann Christoph Pez nach Deutschland, wo dieser als Kapellmeister am Hofe Württembergs diente. Triosonatenmeister Arcangelo Corelli wurde in der Zugabe mit Aufführungsehren bedacht. Besinnlich bis genussreich so ein Adventnachmittag, quittiert mit langem Klatschen.